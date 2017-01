Así supo Carolina Cruz que iba a ser mamá, y más detalles inéditos de su embarazo

A sus 37 años Carolina Cruz vive el sueño anhelado junto a su pareja: un hijo, y los detalles inéditos de esta historia fueron revelados en la nueva edición de la Revista Vea. La presentadora de “Colombia next top model” contó cómo se enteró de que estaba embarazada, el momento en el que le dio la noticia a Lincoln Palomeque, sus antojos y los cambios físicos que ha tenido su cuerpo. (Lea aquí: Carolina Cruz muestra por primera vez su barriga de embarazo)

La modelo y el actor estaban contemplando hace más de un año la posibilidad de convertirse en padres. Vea asegura que Cruz empezó a no renovar sus contratos de ropa interior y de campañas de vestido de baño, pero el hecho de que Palomeque estuviera en México en grabaciones de “Señora Acero” frenó un poco los planes. Hasta que en mayo del año pasado terminó el proyecto en el país azteca y comenzaron a buscar un bebé.

Tan solo dos meses después de iniciar la búsqueda, la exreina de belleza se enteraba que estaba embarazada. Su período se demoraba de 30 a 33 días, pero ya tenía un retraso de 34 y empezó a sospechar, cuenta la Revista vea. Una prueba de embarazo durante un viaje lo confirmó. (Lea aquí: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque esperan a su primer hijo)

A la primera persona que le escribió fue a su doctora, quien le dio unas recomendaciones. Al día siguiente llegó a Bogotá y fue cuando le contó a Lincoln y luego a su manager, Tatiana Zuluaga.

¿Cómo se enteró el futuro padre? “Le hice una cajita linda, con ciertos detallitos y la dejé encima de la cama. Él se levantó al baño y cuando volvió se la encontró, pero no entendía nada, y me preguntó si estábamos cumpliendo meses. Le conté que no y le dije que abriera la caja. Fue muy emocionante cuando vio lo que había adentro”, narra Cruz en la publicación. Instantes después se abrazaron y lloraron.

Foto: Revista Vea

Con tranquilidad han transcurrido para la modelo estos meses de gestación, sin vómitos, mareos u otros malestares. La pareja ya decidió que su hijo Matías, cuyo nombre significa “fiel a Dios”, nacerá en Bogotá. Benjamín, como se llamaba el abuelo paterno de Carolina, y Luciano, porque le gustaba a Lincoln, eran otros los nombres que estaban en la baraja. Si era niña se iba a llamar Guadalupe, en honor a la virgen de Guadalupe, a quien en mayo le habían encomendado el embarazo.

Carolina Cruz está feliz, lleva cuatro meses sin hacer ejercicio, se antoja de Cocosette y guanábana, no descarta ser mamá por segunda vez, ha dejado de ver películas de terror para reírse con las comedias románticas, y quiere que su parto sea por cesárea.

“Me ha salido toda la celulitis que no tuve en mi vida…A mis 37 años ya he hecho de todo, ya hice todas las fotos que quería en ropa interior, en vestido de baño. Estoy en un momento donde ya eso no me importa ni me mortifica ni me amarga la vida. Quiero gozar mi embarazo al máximo”, dice la presentadora.

También desmiente los rumores de matrimonio con Lincoln, con quien lleva ocho años de relación. “No lo habíamos pensado antes, no lo estamos pensado ahora, porque para nosotros el matrimonio no ha sido como algo que nos robe el sueño, ni un impedimento para estar estables en nuestra relación y saber que necesitamos más que un papel firmado para estar felices, respetarnos, querernos”.

Foto: Revista Vea