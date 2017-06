Así es "Jumanji", la película de 2017

Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson y Karen Gillan en "Jumanji: Welcome to the Jungle". Cortesía

El juego Jumanji está de regreso. 22 años después del estreno de la película que protagonizaron Robin Williams, Bonnie Hunt y Kirsten Dunst, Sony Pictures presenta el primer tráiler de la versión 2017: "Jumanji: Welcome to the Jungle".

La nueva historia cuenta con las actuaciones de Dwayne "La Roca" Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart y Jack Black, y sigue la vida de cuatro estudiantes de secundaria, quienes al descubrir una vieja consola de videojuegos son atraídos hacia la selva del juego, convirtiéndose literalmente en los avatares adultos que eligieron.



La cinta original de "Jumanji" (1995) narraba la historia del niño Alan Parrish (Robin Williams), que tras comenzar una partida en un misterioso juego de mesa (no videoconsola), quedaba atrapado en la selva.

Años después, unos jóvenes retoman la partida de un juego que les llevará a experimentar todas las aventuras y peligros de la jungla.

En "Jumanji: Welcome to the Jungle" los nuevos protagonistas deben sobrevivir y superar el juego para poder volver al mundo real. Para lograrlo deben descubrir lo que Alan Parrish dejó hace 20 años y cambiar la forma en que piensan acerca de sí mismos o se quedarán atrapados en el juego para siempre.

Las películas de "Jumanji" están basadas en el cuento infantil que Chris Van Allsburg publicó en 1981.