Documental sobre exguerrilleros, ganador por Colombia de Doctv Latinoamérica

Redacción cine

El documental "A recomponer" sigue a dos exguerrilleros que, en el marco del Proceso de Paz, dejaron las armas que llevaron durante mucho tiempo con la guerrilla de las Farc para buscar otras posibilidades de vida, específicamente dedicados a la música. Esta historia fue la ganadora por Colombia de la iniciativa Doctv Latinoamérica, que este año buscaba temas centrados en la música como instrumento de "reconocimiento de la identidad del continente, sus realidades y su patrimonio".

"A recomponer" está dirigido por el periodista Ricardo Restrepo y producido por Patricia Ayala, quienes al ser ganadores reciben un estímulo de US$70 mil dólares para que puedan finalizar el trabajo documental. Así mismo, como ganadores por Colombia pueden asistir a un taller de narrativa y realización documental en República Dominicana que les servirá para pulir la estructura narrativa de su historia y recibir la asesoría de expertos para los proyectos. Después del taller tendrán 300 días para la realización total del documental.

Restrepo es recordado por su documental "Cesó la horrible noche", mientras que Ayala presentó "Don ca" y "Un asunto de tierras". "A recomponer" se impuso ante los otros finalistas del país: "La 23" de Rafael Loayza y "Somos música" de Néstor Oliveros.

En esta convocatoria cinematográfica participan 18 países que componen la red Doctv Latinoamérica, por lo que los otros ganadores de 2017 son: "Isabel la criolla" de Argentina, "En el murmullo del viento" de Bolivia, "No gargalo do samba" de Brasil, "Skawak Sto" de Costa Rica, "¿Ya somos todos felicies? O canción de protesta inconclusa" de Cuba, "Hasta el fin del delfín" de Ecuador, "Con Poesía" de Guatemala, "Leonides viejo correoso" de México, "Historias de la locura ordinaria" de Nicaragua, "Los nietos del jazz" de Panamá, "La afinación del diablo" de Paraguay, "Lima grita" de Perú, "Cartas de amor para úna ícona" de Puerto Rico, "Kilombo" de Rpública Dominicana", "78 revoluciones" de Uruguay y "Pata e'perro" de Venezuela.

El jurado internacional de Doctv Latinoamérica de este año estuvo compuesto por Raúl Niño Zambrano, director de documentales y quien trabaja desde 2008 en el Departamento de Programación de Idfa, The International Documentary Film Festival Amsterdam; Luis Ospina, director de cine colombiano, co fundador del Cine Club de Cali y la revista Ojo al Cine y quien ha dirigido el Festival Internacional de Cine de Cali. El grupo de jurados lo completa Francis Kandel, documentalista francés, quien desde el 2003 es Gerente de Programación y Compras de Documentales de Canal Plus France y para la Plataforma Svod de Canal Plus Canadá. Ha sido jurado en reconocidos festivales alrededor del mundo.