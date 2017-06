El adiós de Daniel Day-Lewis, único en ganar tres veces el Óscar como mejor actor

Veronique Dupont / AFP

El legendario actor británico Daniel Day-Lewis, el único en la historia de Hollywood en haber ganado tres Óscar, sorprendió al anunciar este martes que abandonaba los platós y las tablas.

Lo dijo su portavoz Leslee Dart, en un comunicado citado por la revista especializada Variety.

Considerado uno de los actores mejor dotados de su generación, este anglo-irlandés de 60 años "está inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y al público que lo siguió durante tantos años", agregó la vocera. "Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán ningún comentario más sobre este tema".

Day-Lewis, un maestro del método de actuación conocido por ser muy selectivo con sus papeles, ha sido el único actor en ganar el Óscar tres veces por un papel principal.

Hijo del célebre poeta británico Cecil Day-Lewis y la actriz Jill Balcon, este intérprete de ojos claros nacido en Londres en abril de 1957 comenzó en el teatro en los años 1970, antes de inclinarse decididamente por el cine desde comienzos de la década siguiente.

Su debut en las pantallas se produjo con "Domingo, maldito domingo", en 1971, cuando tenía 14 años, y su siguiente aparición tuvo lugar en 1982.

Pero sus primeros éxitos los conoció como actor secundario, en "My beautiful laundrette" (1985), donde interpretó a un joven homosexual inglés, y luego en "Una habitación con vistas".

Tras compartir el papel estelar con la francesa Juliette Binoche en "La insoportable levedad del ser", película de 1987 basada en la novela homónima de Milan Kundera, fascinó a los cinéfilos en "Mi pie izquierdo" (1989), película en la que encarna al escritor y artista Christy Brown, confinado a una silla de ruedas debido a una parálisis cerebral.

Por ese filme obtiene su primer Óscar a mejor actor.

También fue nominado por "En el nombre del padre", en la que interpreta a un irlandés acusado por error de haber sido el autor de un atentado del IRA, y "Pandillas de Nueva York".

Su última película, en la que es nuevamente dirigido por Paul Thomas Anderson ("My beautiful laundrette"), se estrenará a fines de diciembre en Estados Unidos. En ella hace de un modisto que frecuenta la alta sociedad londinense de los años 1950.

Aprendiz de zapatero en Italia

Day-Lewis se destacó igualmente en "El último de los mohicanos" (1992) y "La edad de la inocencia", película de época de Martin Scorsese (1993).

Luego de "The boxer" (1997) le da la espalda por un tiempo al cine y parte a Italia, donde se convierte en aprendiz de zapatero, una suerte de regreso a los amores de juventud, cuando gustaba del trabajo manual y la ebanistería.

Leonardo DiCaprio logrará convencerlo de volver a colocarse delante de una cámara para "Pandillas de Nueva York", una nueva colaboración con Scorsese (2002), donde representa el terrible personaje de "Bill el carnicero".

Pero fue su papel como un inescrupuloso petrolero en la violenta "There will be blood" de Paul Thomas Anderson (2007) que lo lanzará nuevamente a la fama, permitiéndole ganar un segundo Óscar.

Su participación en la comedia musical "Nine" (2009) no es unánimemente apreciada por la crítica y vuelve nuevamente a rodar cuatro años después, aparentemente tras una nueva intervención de Leonardo DiCaprio, cuando resuelve convertirse en el venerable presidente estadounidense Abraham Lincoln, a las órdenes de Steven Spielberg. Y con este filme gana su tercer Óscar.

Como en todas sus películas, Day-Lewis se tomó muy en serio a su personaje, cambiando el tono de su voz y su postura física, aprendiendo de memoria discursos enteros del republicano que abolió la esclavitud en Estados Unidos y haciéndose llamar invariablemente "señor presidente" por el equipo de filmación.

Al concluir el rodaje de la película Day-Lewis admitió sentir una "terrible tristeza".

Casado desde hace 20 años con la guionista y directora Rebecca Miller, hija del mítico dramaturgo Arthur Miller, Day-Lewis, considerado como uno de los hombres más sexys del mundo por las revistas del corazón, es padre de tres hijos.

Uno de ellos (Gabriel-Kane Lewis, que hoy tiene 22 años y es músico y modelo) fue concebido con la actriz francesa Isabelle Adjani, con quien formó una glamorosa pareja durante más de un lustro.