Héroes de la vida real protagonizarán película de Clint Eastwood

AFP

Clint Eastwood convocó a tres jóvenes estadounidenses que detuvieron un ataque terrorista en un tren de alta velocidad para que se personifiquen a sí mismos en el filme "The 15:17 to Paris", señalaron medios locales.

Anthony Sadler, Alek Skarlatos, de la Guardia Nacional de Oregon, y el aviador de primera clase de la Fuerza Aérea, Spencer Stone, viajaban por Europa cuando el 21 de agosto de 2015 redujeron a un hombre que portaba un AK-47 en un tren que salió de Bruselas con destino a París con más de 500 pasajeros.

"Eastwood comenzó una amplia búsqueda de actores para personificar a los tres estadounidenses. Eastwood y el estudio escogieron, pero a la postre decidieron convocar a Sadler, Skarlatos y Stone para que se interpreten a sí mismos", informó el martes la revista Variety.

El película sigue el curso de la vida de los tres amigos, desde las dificultades de la niñez hasta los eventos que los llevaron a abortar el ataque que los catapultó como héroes tanto en Estados Unidos como en Francia, donde se les concedió la Legión de Honor, la mayor condecoración que otorga el país.l

El filme lo protagonizan asimismo Jenna Fischer ("Hall Pass," serie "The Office"), Judy Greer ("War for the Planet of the Apes") y Ray Corasani, señaló The Hollywood Reporter.

Las últimas dos películas de Eastwood -"Sully" y "American Sniper"- también versaron sobre héroes de la vida real, pero esta es la primera vez que los personajes se interpretan a sí mismos.

Eastwood, de 87 años, dirige y coproduce el filme de Warner Bros. con guión de Dorothy Blyskal, basado en el libro "The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes" de Sadler, Skarlatos, Stone y Jeffrey E. Stern.