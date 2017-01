Concursante de ‘Colombia’s next top model’ confesó que fue abusada sexualmente

El pasado 18 de enero durante la emisión del reality ‘Colombia’s next top model’, la concursante Sofia Cuello, de 22 años de edad, confesó con un emotivo discurso que fue abusada sexualmente durante su niñez. La revelación, que inclusive le sacó lágrimas a la presentadora del programa, Carolina Cruz, se dio en medio de una clase de actuación dictada por la modelo y actriz Viña Machado.

“Hay algo que no saben de mí y quiero contarlo hoy porque es muy duro y es algo por lo que he tenido que pasar toda mi vida. Muchos se han preguntado por qué soy sola y no hablo casi. Mi mamá no pudo cuidarme porque no tenía tiempo. Viví con muchas personas en mi infancia, y lastimosamente abusaron de mí. Es muy duro para mí decirlo y contarlo; mi mamá no sabe ni nadie sabe por lo que he tenido que pasar porque para mí es muy duro lo que siento en el corazón. Es el momento de que lo sepan y, de pronto, poder salir de ese encierro y esa caja en la que siempre estoy”, manifestó Cuello entre sollozos.

La modelo aprovechó el monólogo que Machado les pidió a las participantes del concurso como parte de un ejercicio de aprendizaje, para relatar el drama que vivió y del que ni su mamá conocía. Luego de contar públicamente su historia, Cuello fue felicitada por sus compañeras, por el tutor Franklin Ramos y por Viña Machado, quien aseguró que lo que hizo “fue de valientes”.

“No nos podemos quedar calladas. No somos ganchos, somos mujeres que tenemos historias y, a lo mejor, esto es simplemente abrir la ventanita para que muchas más cuenten tu historia, para que sepamos que esto pasa, y el daño que nos hace. Gracias por compartirla”, dijo la actriz.