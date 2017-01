El actor Matt Damon espera que Trump tenga éxito en la presidencia

Matt Damon deseó este miércoles "éxito" a Donald Trump a pesar de sus posiciones contrarias al próximo presidente de Estados Unidos, que comparte con muchas estrellas de Hollywood.

"Me gustaría que tuviera éxito, de verdad me gustaría", dijo Damon a CNBC desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde está representando a una oenegé. "Naturalmente no es ningún secreto que no voté por él", dijo el actor de 46 años, conocido entre otros por su papel de espía en la serie de películas de Jason Bourne.

"Pero le deseo lo mejor y todos deberíamos hacerlo. Un presidente estadounidense que tiene éxito es bueno para todos nosotros", aseguró.

Damon defendió a Meryl Streep, que tras sus duras críticas a Trump fue calificada por el presidente electo como "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood".

"Tienes razón, ¡está totalmente sobrevalorada!", dijo riendo Damon, antes de ponerse serio. "Creo que lo que dijo sobre el acoso es muy importante. Acosar a la gente menos poderosa que tú es malsano y es un comportamiento que los niños imitarán".

El actor confesó además que está preocupado por lo que pasará en los próximos cuatro años de presidencia de Trump, "la persona más importante del planeta".

Matt Damon está en Davos promoviendo su oenegé Water.org, que lucha para mejorar el acceso global al agua potable y a la higiene. "Este problema se puede solucionar, en Occidente lo resolvimos hace cien años", dijo en una entrevista con la AFP.

"Si hacemos un esfuerzo importante, podemos poner fin a este crisis en lo que dura una vida. ¿No sería genial?", finalizó.