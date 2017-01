El nuevo tatuaje de Kylie Jenner en honor a su novio Tyga

La menor del clan de las Kardashians ha hecho bastante pública su relación con el rapero Tyga, después de haber cumplido sus 18 años. La pareja ha sido muy controversial debido a la diferencia de edad que existe entre ellos y por problemático historial del artista de rap, quien tiene un hijo con Blac Chyna (actual cuñada de Kylie).

Sin embargo, eso no parece molestarle a Kyle en lo más mínimo pues ella sigue profesándole su amor por el rapero incluso al punto de tatuarse su inicial en su cuerpo, como lo hizo en los últimos días que marco su tobillo en honor a su noviazgo.

Foto: de Tumblr

La estrella de keeping Up With The Kardashians marcó su cuerpo con una pequeña T, muy poco visible a la vista. Sin embargo lo hizo como respuesta a su novio por el gran tatuaje que tiene en el brazo derecho con su nombre “kylie”.