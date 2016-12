El video con el que George Michael salió del clóset y, de paso, cobró venganza contra un policía

Cuando George Michael, el artista quien murió a los 53 años este 25 de diciembre en su casa de Londres, estrenó “Outside” en 1998 despertó cierta incomodidad en el público. El video comienza con la parodia de una película porno de los setenta que de repente se corta con la placa de una policía, se sueltan una serie de escenas policiacas y George Michael dice: “Creo que estoy cansado del sofá/ Creo que estoy cansado del hall/ Creo que estoy cansado del mesón de la cocina, baby/ Salgamos/A la luz del sol/ Sé que quieres, pero no puedes decirlo".

Este hit de los noventa y la orientación sexual del cantante salieron a la luz luego del incidente que tuvo en un baño público del Will Rogers Memorial Park, en Beverly Hills. Un policía vestido de civil le tendió una trampa. Lo siguió, se insinuaron y, antes del acto sexual, el policía se identificó y lo capturó. El artista pagó una fianza de 800 dólares y 80 horas de servicio social por cometer “actos obscenos”.

El escándalo no era para menos, nunca antes se había hablado de la sexualidad de George Michael que comenzó su vida pública desde inicios de los 80 con la agrupación Wham! y en los 90 ya tenía consolidada su carrera como solista. En una entrevista exclusiva para CNN, días después del hecho, dijo "quiero decir que no tengo problemas con que la gente sepa que tengo una relación con un hombre en este momento". Y sobre su captura, expresó: "Lo que siento no es vergüenza. Me siento estúpido, imprudente y vulnerable por haber expuesto mi sexualidad de esa manera".

Y de la manera como una estrella pop solo puede hacerlo, George Michael se vengó con “Outside”. Al final del vídeo dos policías se besan, luego de capturar a distintas personas que tenían sexo por una ciudad, muy parecida a Los Ángeles. Marcelo Rodríguez, el policía que lo capturó, demandó al cantante por 10millones de dólares alegando que "en esa grabación se está burlando de mí". El juez falló a favor de Michael y con eso finalizó la cruzada.

Con esta canción, el legendario George Michael, excéntrico, hedonista, millonario y filántropo, extendió la invitación a vivir la sexualidad abiertamente “Volvamos a la naturaleza/a la naturaleza humana”.