La emotiva dedicatoria de Viola Davis a su padre en los Globo de Oro

La estadounidense Viola Davis recibió el domingo, en la ceremonia de los Globo de Oro, el premio a mejor actriz secundaria por su trabajo en Fences, de Denzel Washington. Davis dedicó el premio a su padre, quien tuvo que vivir la discriminación racial en la década de los 50.

El filme cuenta la historia de la discriminación racial vivida en Estados Unidos en los 50 a través de una familia encabezada por Troy, un exjugador de béisbol que se ve obligado a trabajar como recogedor de basura. En su discurso dijo que su padre era "el Troy original, un cuidador de caballos que no aprendió a leer hasta que cumplió los 15".

Este es el primer Globo de Oro para Davis, luego de cinco nominaciones. La actriz también cuenta con dos nominaciones a los Oscar. En septiembre de 2015, se convirtió en la primera mujer negra en recibir un premio Emmy como mejor intérprete femenina en drama.

"Nació en 1936, estudió hasta el quinto curso y no aprendió a leer hasta que cumplió los 15, pero ¿sabes qué? tenía una historia que merecía ser contada y August Wilson lo hizo", comentó una de las actrices más poderosas de Hollywood al final de su discurso.

August Wilson, el hombre al que hace referencia en su discurso Davis, es el autor de la obra de teatro en la qu se inspiró Fences, ganadora del premio Pulitzer en la categoría de drama en 1987. La actriz recordó durante su discurso lo difícil que es llevar una pieza teatral a la industria del cinematográfica estadounidense porque este tipo de proyectos "no suelen ser un reclamo de dinero, aunque sí de arte y de corazón".e gusta

El discurso de Davis, publicado en el perfil de Twitter de los Globo de Oro, ha alcanzado los 5.700 retweets y 8.600 me gustas.

