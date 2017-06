Es Colombia no Columbia, el error de Ed Sheeran en las redes

Redacción entretenimiento

Mucho furor causó entre sus seguidores colombianos, el video que el músico británico Ed Sheeran subió en la red social Instagram y promocionó por Twitter y en el que mostraba el detrás de cámara del concierto que ofreció en Bogotá en el marco de la gira que promociona su nuevo trabajo discográfico, "÷". (Leer Ed Sheeran es el músico más escuchado en Spotify).

Sin embargo la publicación también fue motivo de críticas pues en el video se lee claramente "Bogotá, Columbia".

Bogota tour diary x https://t.co/O1OWsWHdAB — Ed Sheeran (@edsheeran) 24 de junio de 2017

La publicación no pasó desapercibida para los fans del artista que en redes sociales comentaron el error.

Actualmente Ed Sheeran es uno de los artistas más cotizados en el mundo musical. Sus éxitos "Shape of You" y "Castle on the Hill", lograron más de 13 millones de reproducciones a nivel mundial en la plataforma Spotify en las primeras 24 horas tras su lanzamiento.