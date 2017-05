Actor Jim Parsons se casó con Todd Spiewak

Redacción gente

Jim Parsons, recordado por su actuación en la serie "The Big Bang Theory", se casó este fin de semana con Todd Spiewak en el Rainbow Room en Nueva York. Así lo confirmó el representante del actor a People Sunday.

Parsons y Spiewak son pareja desde hace 14 años. Durante la celebración de ese aniversario (en noviembre pasado, el artista ganador del Emmy comentó en su Instagram que conocer a su novio es lo mejor que le ha pasado en la vida.



Instagram post by Jim Parsons

"Conocí a este tipo (el que tiene el micrófono) hace 14 años y fue lo mejor que me pasó, sin competencia", escribió Parson en Instagram en ese momento. "Uno de sus mejores regalos para mí es que ya no me lleva a cantar karaoke. También creo que fue un selfie con una cámara real, ya que nuestros teléfonos no podían hacer eso en ese entonces jajaja!".

Jim Parsons habló públicamente de su homosexualidad en 2012 en un artículo de The New York Times en 2012.

Actualmente la estrella de "The Big Bang Theory" lidera la clasificación de la revista Forbes sobre los actores mejor pagados de la televisión, con 25,5 millones de dólares.

En marzo pasado la cadena de televisión CBS informó que la serie "The Big Bang Theory" tendrá, por lo menos, dos temporadas más, por lo que la historia que sigue a Sheldon, Leonard, Penny y compañía asegura llegar a la temporada 12.