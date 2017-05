Candidata a Miss Mundo con discapacidad rompió paradigmas de belleza

Redacción Gente.

Justin Clark, con su participación en Miss Mundo Australia, cuestionó los cánones de belleza tradicionales dentro del mundo de la moda e invitó a las personas a sentirse bien con lo que son y con su físico, como lo expresó al medio australiano The Advertiser: “Realmente espero que esto envíe un mensaje de que no importa tu raza, tamaño o discapacidad —lo que sea que te haga diferente—, aún eres hermosa”, afirmó.

A pesar de que Clark no ganó, participará en la campaña 'Belleza con Propósito' para la recolección de fondos destinados a programas de caridad locales, y en caso de que ganara podría recorrer toda Australia.



Instagram post by Justine Clark

La candidata, hace dos años está en silla de ruedas, pero esto no ha sido impedimento para llevar una vida saludable y extender su mensaje de valentía a aquellas niñas y jóvenes que se encuentran en una situación similar. "Una silla de ruedas no me define o me limita. Puedo ser fuerte, femenina y guapa. Quiero que la pasarela sea un lugar inclusivo y justo para todo el mundo", expresó Clark a The Advertiser.



Instagram post by Justine Clark