El vestido de Esteban Cortázar que une a esposa de Santos y Katy Perry

Redacción gente

El pasado domingo se realizó el concierto benéfico One love Manchster, que bajo el liderazgo de Ariana Grande tenía como objetivo rendir tributo y recaudar fondos para las víctimas del ataque se produjo hace dos semanas, precisamente cuando finalizada un espectáculo de Grande. (Galería Concierto One Love Mánchester en imágenes).

Emotivas canciones, duetos espectaculares y palabras de amor fueron parte del show, pero ese día una estrella rindió un homenaje en silencio: Katy Perry, quien lejos de lucir uno de sus extravagantes trajes, optó por llevar un vestido corto y blanco en cuya espalda estaban impresas las fotos de las 22 personas que murieron en el ataque.



El traje fue diseñado por el colombiano Esteban Cortázar, quien radicado en París ha logrado consolidar su nombre en la industria de la moda. Fue director creativo de Ungaro, marca que abandonó cuando los propietarios le obligaron a aceptar a Lindsay Lohan como imagen de marca, y hoy dirige su propia casa de modas.



Al escenario Katy Perry salió con un abrigo blanco que luego se quitó para exhibir la espalda y dejar ver el detalle del 'peace dress' que Cortázar presentó en su más reciente colección, uno muy similar al que tuvo el vestido que diseñó para la primera dama de Colombia, María Clemencia de Santos, en la entrega del Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos.



En One Love Manchester, Katy Perry cantó “Part of me" y "Roar". "No es fácil escoger siempre el amor, ¿verdad? Especialmente en momentos como este, ¿verdad? Pero el amor conquista el miedo, el amor conquista el odio y el amor da fuerzas. Es nuestro poder más grande", dijo la estrella de 32 años.