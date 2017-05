Elton John se reconcilia con su madre tras nueve años de distanciamiento

BANG Showbiz

Elton John se distanció de su madre, Sheila Farebrother, durante nueve años después de que el cantante la obligara, supuestamente, a romper su amistad con dos antiguos trabajadores de él: su asistente personal, Bob Halley, y su mánager, John Reid.

Sin embargo, el artista británico y Farebrother han conseguido superar por fin todas las diferencias y, aprovechando que este domingo se celebraba en el mundo anglosajón el Día de la Madre, la estrella de la música compartió con todos sus seguidores de la esfera virtual lo feliz que se siente ahora que Sheila vuelve a formar parte de su vida.

"Querida mamá, ¡feliz Día de la Madre! Muy feliz de que volvamos a estar en contacto. Con amor, Elton", escribió el artista de 70 años en su Instagram junto a una bonita foto de archivo de ambos.



Instagram post by Elton John

Hace unos años, el intérprete de éxitos como 'Candle in the Wind' o 'I'm Still Standing' ya había intentado dar un tímido paso para reconciliarse con su madre al enviarle un enorme ramo de flores blancas por su 90 cumpleaños y abonar poco después la cantidad de 30 mil libras (38 mil dólares) para que ella se sometiera a un reemplazo total de cadera.

Poco después, su relación sufrió otro revés cuando Elton John reconoció que no tenía la intención de relacionarla con sus dos hijos Zachary (6) y Elijah (4) -fruto de su matrimonio con el director de cine David Furnish-, ya que, por aquel entonces, la leyenda del pop aún no había perdonado a su madre por dedicarle dolorosos insultos a su esposo en los medios de comunicación.

"Me sabe mal, pero para ser sincero, no la echo de menos. Ella dice cosas a la prensa, como lo que dijo el año pasado: 'No he hablado con Elton desde que se casara con David Furnish'. Eso es algo muy duro de sobrellevar. No odio a mi madre. La cuido, pero no la quiero en mi vida", revelaba hace unos meses al diario The Mirror.

Todo parece indicar que Elton John y Sheila Farebrother habrían retomado el contacto a finales del mes pasado, después de que el icónico compositor contrajese una seria infección en Sudamérica que puso en riesgo su salud y de la que a día de hoy estaría ya completamente recuperado.