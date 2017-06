Los trastornos mentales y su oscura relación con la fama

La noticia: Henry “Hank” Deutschendorf, uno de los gemelos que interpretó al bebé de Ghostbusters II, se suicidó.(Lea: Se suicida actor que interpretó a uno de los gemelos bebé en ‘Cazafantasmas 2')

Según sus familiares, el actor padeció durante casi diez años trastornos mentales. Deutschendorf entró a engrosar la lista de los famosos de Hollywood que han sufrido de este tipo de enfermedades.

La lista es larga, pero estos son algunos de ellos: Heath Ledger, intérprete de ‘El Guasón’, fue encontrado muerto, el 22 de enero de 2008, en el dormitorio de su apartamento, en el centro de Manhattan. La Policía encontró pastillas para dormir cerca de su cuerpo.

Kim Ledger, padre del actor, en ese momento pidió respeto a la privacidad de la familia y calificó de “accidental” la muerte del artista. Por su parte, Michelle Williams, ex esposa de Ledger, durante una entrevista con el programa 'Nightline', del canal ABC aseguró: “entiendo las circunstancias, pero el suceso en sí para mí no tiene comprensión. No se lo encuentro. No puedo encontrarlo”. (Lea: Ex esposa de Heath Ledger rompe su silencio sobre la muerte del actor)

Otro caso muy sonado en los medios fue el del actor Robin Williams, quien fue encontrado muerto, con un cinturón alrededor del cuello, en su casa situada en el norte de San Francisco, el 11 de agosto de 2014.

"Fue valiente mientras luchaba contra la depresión, la ansiedad y los primeros estadios de la enfermedad de Parkinson", afirmó su viuda Susan Schneider.

En diálogo con El Espectador, Yahira Guzmán, especialista en psiquiatra y jefe de salud mental en la Universidad de La Sabana explicó que dependiendo de la actividad del famoso, por ejemplo: escritores, actores, cantantes, “se manejan unas actividades que en algunas ocasiones se relacionan con sentimientos. Según estudios, esa creatividad que se tiene ha sido asociada a sintomatologías afectivas o emocionales”.

En esos casos, la exposición a este tipo de situaciones puede generar un mayor riesgo social lo que puede desencadenar en el consumo de sustancias. En otros artistas influyen otros factores como la presión, los síntomas de ansiedad o “se involucran desde muy jóvenes, no tienen límites y no se adaptan a la fama”, señala la experta.

Sin embargo, advierte que este tipo de trastornos no son exclusivos del mundo del entretenimiento. “Los trastornos vienen aumentando en toda la población, pero las personas se fijan más en los famosos. Ellos no siempre son felices, sienten lo mismo que todos, pero no lo pueden expresar”. Posiblemente por sentir la constante presión de los medios.

En 2016, Selena Gomez, la reconocida actriz y cantante se retiró del mundo profesional para cuidar de su salud y depresión derivados de la enfermedad de lupus que padece, un trastorno crónico y autoinmune que afecta múltiples órganos.

"Creo que no me equivoco al afirmar que la mayoría de ustedes conocen bien toda mi vida, me guste o no. Y lo cierto es que tenía que parar, porque lo tenía todo y, sin embargo, por dentro estaba rota. Conseguí mantener la compostura lo suficiente como para no decepcionarlos a todos, pero tanto que al final acabé fallándome a mí misma", dijo la estrella durante la ceremonia de los American Music Awards al recoger el premio a la Artista Femenina Favorita.

Demi Lovato, de 24 años, cantante y reconocida estrella Disney, estuvo durante tres meses en rehabilitación en 2010 tras padecer desórdenes alimenticios, trastornos bipolares y autolesionarse.

"Durante mucho tiempo estuve intentando ser alguien que no era y fui muy infeliz. Cuando salí y dije: 'Soy humana, tengo problemas y quiero compartirlos', fue cuando empecé a conectar de verdad. Ahora que acabo de empezar a trabajar en mi cuarto disco, quiero hacer lo mismo con respecto a mi música, porque estoy cansada de las canciones carentes de emoción", declaró la actriz a la revista Teen Vogue en 2012.

Jim Carrey, protagonista de “La máscara”, padece de depresión desde que es adolescente. Se alejó del mundo del espectáculo por casi dos años, desde el suicido de su exnovia Cathriona White (en septiembre de 2015). (Vea:Jim Carrey se cansa del interpretar el papel de Jim Carrey)

A comienzos de junio reapareció en una nueva faceta y mencionó durante el programa de Jimmi Kimmel, "No me malinterpretes, Jim Carrey ha sido un gran personaje, y fui muy afortunado de poder interpretarlo. Pero ya no me veo reflejado en él".