¿Qué viene para Cristina Hurtado luego de su salida de RCN?

Redacción gente

Cristina Hurtado salió el pasado 15 de mayo de la sección de entretenimiento del noticiero RCN. Su retiro generó polémica, en especial, porque no tuvo la despedida habitual. La presentadora habló en exclusiva con la Revista Vea de su paso por el noticiero, su renuncia, la controversia que se generó y sus nuevos proyectos.

La reconocida presentadora de entretenimiento, se dio a conocer en el reality “Protagonistas de novela”. Luego de su paso por el programa, los directivos del Canal vieron su talento y entró a Noticias RCN, puesto que ocupó por más de 10 años.

Tuvo que aprender al aire, pero no fue lo único que hizo. También entró a la universidad, estudió y se preparó. Los televidentes empezaron a verla familiar y con su carisma los conquistó.Tiene claro que es una de las mejores presentadoras de entretenimiento del país y está orgullosa del esfuerzo que hizo durante su paso por el set, pero ¿qué por qué se retiró?

La renuncia de la también modelo no fue de un día para otro. Desde hace más de un año ya estaba manifestando su deseo de retirarse. “Tenía ganas de irme, pero no por el Canal, porque amo a RCN, es mi casa, es la empresa que me dio todo lo que tengo hoy, lo que soy, obviamente, esto es motivo, porque es importante que el talento, de la mano de un buen canal, crezca de una manera equilibrada”, contó Hurtado a la Revista Vea.

Entregó más de tres renuncias, pero por el amor que le tenía al Canal continuaba. En una ocasión tuvo una propuesta de Televisa, en México y lo manifestó. Le hicieron una contrapropuesta en la que le mejoraron las condiciones. También le ofrecían otras cosas, algo que nunca pasó. Finalmente, sintió que su ciclo ahí ya había terminado. Tampoco tenía posibilidades de estar en otro formato.

“El tiempo pasó y dije, ‘no más’. Amo mi Canal, pero no puedo quedarme, necesito evolucionar, saber qué pasa al otro lado, quiero experimentar otras cosas, porque, desde que estoy en RCN, nunca había salido”, afirmó la empresaria.

Cuando su renuncia fue aceptada, su salida no fue la esperada. Hurtado le contó a la Revista Vea lo que, hasta el momento, pensó que sería su despedida, como todas las que vio durante sus más de 10 años en el set. “El 15 de mayo me llamaron algunos compañeros a preguntarme datos porque me estaban haciendo una nota al respecto. Era mi último día, quise irme linda, y cuando llegué a donde mi jefe, William Rico, le pedí que me dijera dónde habían metido la nota en continuidad para prepararme, porque si no, me iban a dar ganas de llorar. Él me dijo que no estaba ahí porque era sorpresa”.

Hurtado pensó que iban a cerrar el noticiero con la nota de despedida, pero no pasó. Presentó su sección, se terminó el noticiero y los televidentes no supieron que era el último día de la presentadora en el Canal. Razón por la que la modelo decidió utilizar su Instagram para despedirse y agradecerles a todas las personas que la estuvieron apoyando durante todos esos años.

Las especulaciones tanto de los seguidores como la de los medios de comunicación no se hicieron esperar. Nadie dio ninguna explicación y Cristina Hurtado no quiso preguntar. “No sé si no me dejaron o fue falta de tiempo. Lo que hice fue poner unas fotos en Instagram y despedirme, pero no tengo idea qué pasó”.

La presentadora dejó de lado la polémica. Está dedicada a pasar tiempo con su esposo, a sus campañas publicitarias y a su empresa de ropa interior. También ha recibido importantes propuestas laborales, entre esas, una de CNN para trabajar en Miami, pero aún no ha tomado una decisión porque su esposo, José Narváez, quien es actor y también participó en “Protagonistas de novela”, tiene propuestas en México. Hurtado aseguró que para tomar la decisión “Dios es fundamental”.