¿Quién es Ariana Grande?

Redacción gente

La actuación fue el primer paso para acercarse al mundo en el que luego estaría inmiscuida. Cuando era pequeña estuvo preparándose en varias ocasiones para actuar en el teatro. Su primer papel era para interpretar Annie en un teatro para niños, Fort Lauderdale, dándole la oportunidad para participar en otros musicales como The Wizard of Oz y Beauty and the Beast.

A los ocho años de edad, mientras estaba de paseo en un crucero con su familia, Grande empieza a cantar en un salón de karaoke, en vez de estar en un club para niños, como creían los adultos. En el mismo lugar se encontraba la artista cubana Gloria Estefan escuchándola, quien al darse cuenta de lo que la niña hacía, decide felicitarla y animarla para ello, “estás destinada para esto”.

Parece hacerle caso a Estefan y años más tarde canta para orquestas como South Florida´s Philharmonic, Florida Sunshine Pops y Symphonic Orchestras. Luego de perderle el susto a los grandes escenarios tiene un debut en la televisión nacional con el himno de los Estados Unidos.

A los 12 años pensó en dedicarse sólo a la música. Cuando llegó a Los Ángeles para conocer a sus representantes musicales, expresó sus deseos de grabar un álbum R&B y sin ninguna modestia rechazaron su oferta. “Quién va querer comprar un álbum R&B de una niña de 14 años”. Sin embargo, sus deseos de ser escuchada por muchas personas no se derrumbaron con los comentarios de ellos. Poco después audicionó para el musical 13 de Brodway con el personaje de Charlotte. Su primer momento de fama llegó cuando la National Youth Theatre Association Awards la premió con el galardón de la mejor actriz de reparto reconociendo su desempeño musical.

Cuando el canal de televisión Nickelodeon estaba luchando para permanecer en el mercado, Grande, con 16 años, llega al canal para estar en el programa Victorius. Su competencia directa estaba en el canal Disney porque estaban realizando contenidos para preadolescentes, como Miley Cyrus, Demi Lovato y los Jonas Brothers, - lo que pretendía Nickelodeon-. El personaje que desempeñó en la serie fue comparado con la desventurada Tai, interpretado por Brittany Murphy en la serie Clueless de 1995, y fue descrito como “impresionante y fácilmente influenciable”, pero “generalmente dulce”, lo que hizo que el canal quisiera permanecer con ella para otras producciones como el musical Cuba Libre, en la que interpretó a Miriam.

Como sus deseos de cantar nunca se apagaron a pesar de que todo apuntaba a seguir en la televisión eventualmente, Grande trabajó en el 2013 para lanzar su primer sencillo, “The Way”, un dúo con el rapero Mac Miller. Esto hizo que su público se abriera más y fuese escuchado tanto en adultos como adolecentes. Siguió actuando con artistas del hip-hop, como Big Sean, Iggy Azalea , Nicki Minaj y Jessie J, impulsando su carrera definitivamente.