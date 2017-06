"¿Quieres que venda algo más?", preguntó Johnny Depp al tener problemas financieros

Con información de Bang Showbiz

Comenzó un nuevo enfrentamiento entre el actor y la firma que administraba su patrimonio; que para probar que no estafó a Depp dio a conocer una serie de correos en los que, aunque él expresa que hace lo posible por reducir gastos, no está dispuesto a viajar en líneas comerciales.

En los últimos meses Johnny Depp ha tenido que lidiar con problemas financieros y batallas legales contra The Management Group, firma de gestores financieros que solían administrar su patrimonio, y a la que acusa de haberlo estafado y hecho perder millones de dólares a lo largo de los últimos años. (Contexto Los gastos desmedidos de Johnny Depp que lo tienen al "borde de la ruina").

Como parte de ese enfrentamiento, The Management Group reaccionó con una contrademanda con la que sacó a relucir, siempre según su versión, las verdaderas razones que explicarían el bache económico en el que se encontraría inmerso el artista. El lunes presentaron ante la justicia de Estados Unidos una serie de correos electrónicos en la que aseguran que durante largo tiempo intentaron hacerle entender la necesidad de modificar sus gastos y cuidar el dinero que ganaba.

Hace unos meses la firma dio a conocer una lista de gastos de Depp que incluía, entre otras cosas, botellas de ron y vino, viajes en jet privado, e incluso un cañón para lanzar al aire las cenizas de un amigo fallecido. Ahora, The Management Group reveló numerosos correos electrónicos que profundizan en el supuesto carácter derrochador del intérprete.

El principal objetivo de esta maniobra legal es la de demostrar que, a diferencia de lo que alegaba Johnny Depp para justificar el impago de la deuda, la firma no tiene responsabilidad alguna en la dinámica de pérdidas constantes que se desprenden de la situación financiera del intérprete.

De hecho, en varios de estos mensajes que han visto ahora la luz y que datan del año 2009 -poco antes de que el actor filmara una de las películas con peor crítica, pero rentables de su carrera, 'El Turista'-, la firma le alertaba de forma explícita sobre las graves consecuencias que acarreaba su ostentoso estilo de vida, de lo que se deriva una respuesta por parte de Johnny Depp que, aunque deja claro que era consciente de sus problemas, marcaba ciertas líneas rojas a la hora de prescindir de ciertos lujos en su vida cotidiana.

"Gracias por lidiar con esta situación y por informarme de todo ello. De verdad que estoy haciendo todo lo posible por reducir gastos en mis vacaciones, pero solo puedo llegar a un cierto límite, porque tengo que dar a mis hijos y a mi familia los mejores regalos de Navidad que me pueda permitir, obviamente dentro de unos niveles razonables. Pero en lo referente a los viajes de avión, la verdad es que no tengo otra opción ahora mismo que la de evitar los viajes comerciales. Con tantos paparazzi a mi alrededor, volar en uno de esos aviones sería una pesadilla de proporciones monumentales", dice uno de los correos electrónicos con los que el intérprete se comprometía a reducir costos".

"Desde el correo que te envié en septiembre, he hecho lo que acordamos, es decir, encarar la situación financiera hasta que retomases tu trabajo", le respondió la firma.

Johnny Depp, que ofreció para la venta sus carros, propiedades y pinturas preguntó en aquel entonces qué más podía vender. "¿Quieres que venda obras de arte? ¿Quieres que venda algo más?".

En otra de sus comunicaciones regulares con sus ahora rivales en la corte, Johnny Depp se mostraba optimista ante el reto de sanear sus finanzas y les detallaba los millonarios ingresos que estaba a punto de recibir al encadenar tres grandes producciones cinematográficas en el transcurso de un año.

"Tienen que saber que pronto estrenaremos 'El Turista' y con ello ganaré cerca de 20 millones, de ahí pasaremos directamente a 'Piratas del Caribe 4' por otros 35 millones y más tarde presentaremos 'Sombras Tenebrosas', que serán 20 millones adicionales. Espero que con estas cantidades que me embolsaré con el trabajo de un año y con otros ingresos extra, podamos poner en orden esta situación", les explicaba en otro de los mensajes que ha dado a conocer ahora la firma, una previsión económica que, lejos de hacerse realidad, no contaba con los elevados costos que se desprenderían de su millonario proceso de divorcio de Amber Heard.

En una reciente entrevista al diario Wall Street Journal Johnny Depp desmintió ser una persona despilfarradora.

"He trabajado muy, muy duro durante muchos años y he confiado en muchas personas, que ahora obviamente me han decepcionado. ¿Por qué no me dijeron que dejara de ser su cliente si estaba tan fuera de control?", dijo.

Además, defendió su estilo de vida después de que sus antiguos administradores lo acusaran de haber gastado sumas de dinero desproporcionadas en 'caprichos' como la compra de un yate de lujo, un cañón para disparar las cenizas del fallecido periodista Hunter Thompson, múltiples desplazamientos en jet privado o un desembolso medio de 30.000 dólares al mes en vino de la mejor calidad.

"Johnny Depp siempre respondió a nuestras advertencias sobre el estado de sus finanzas insultando a sus asesores y con todo tipo de salidas de tono, mientras intensificaba todavía más su alocado estilo de vida, dilapidando sus ahorros y exigiendo a sus colaboradores que encontraran una manera de pagarlo todo", dice otra parte de la declaración facilitada por la citada compañía al tribunal.

"Es mi dinero. Si quiero comprar 15.000 bolitas de algodón al día, es mi problema", respondió el actor.

Al margen de lo desproporcionado, o incluso de lo surrealista, de esta clase de inversiones, el argumento que defienden los encargados de administrar sus finanzas desde 1999 hasta los primeros meses de 2016 reside en la responsabilidad supuestamente "única y absoluta" del controvertido artista en la delicada situación económica que viviría actualmente, que además se ha visto claramente agravada con la indemnización millonaria que ha tenido que abonar a su exmujer Amber Heard en el marco de su divorcio.

"Johnny Depp es el único culpable, absolutamente él, de la crisis financiera en la que se encuentra en la actualidad. Se negó en redondo a vivir en función de sus posibilidades, a pesar de los esfuerzos que esta compañía dedicó a la tarea de hacerle entrar en razón y las constantes advertencias que tanto nosotros como otros asesores le hicimos sobre lo que se avecinaba", asegura la empresa en otro extracto del citado documento.