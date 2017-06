"Quiero volver a actuar en algún momento": Demi Lovato

BANG Showbiz

Tras poner fin a su relación de más de seis años con el actor Wilder Valderrama hace poco más de un año, la cantante Demi Lovato se ha visto obligada a replantearse a fondo determinados aspectos de su vida personal y, sobre todo, a posponer de forma indefinida sus planes de casarse y formar una familia de cara a la recta final de esta década.

De la misma forma, en el plano profesional la intérprete estadounidense se ha marcado nuevos objetivos que la llevarán a reinventarse una vez más para evitar el encasillamiento, ya que entre ellos destaca su intención de regresar a aquellos orígenes interpretativos que la catapultaron al estrellato hace nueve años con el estreno de las películas de Disney 'Camp Rock', pero lejos de ese perfil de estrella infantil del que ha tratado de desprenderse en todo este tiempo.

"Si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que en un período de cinco años me veía casada y formando mi propia familia. Pero ahora todo ha cambiado y creo que el documental es una buena prueba de ello. No sé cómo será mi vida en cinco años, todavía estoy intentando averiguarlo. Me encanta la música. Me gustaría componer e ir de gira. Quiero volver a actuar en algún momento", confesó este lunes en Cannes en la presentación de su serie documental Demi Lovato: Simply Complicated, o 'Sencillamente Complicado' en su traducción al español.

Hace precisamente cinco años se estrenaba en la televisión estadounidense el primer filme documental sobre la vida de la cantante, titulado Demi Lovato: Stay Strong'-o 'Sé Fuerte' en español-, con el que abordaba en primera persona el duro proceso de rehabilitación que tuvo que seguir en 2010 para superar sus adicciones y lidiar con aquellos problemas psicológicos que venía arrastrando durante una accidentada gira con los Jonas Brothers, que finalmente fue cancelada.

En la actualidad, Demi ha sentido la necesidad de volver a desnudar su alma y mostrarse tal y como es, con sus complejos e inseguridades, para servir de ejemplo a su legión de jóvenes seguidores, quienes podrán disfrutar de la nueva serie documental a través de su canal de YouTube, en el que se plasmarán las vivencias más recientes de su ídolo y también algunas anécdotas de sus inicios en el mundo del entretenimiento.

"Siento que estoy en un momento muy importante de mi vida y próximamente cumpliré 25 años. Eso es un cuarto de siglo. Miro mi futuro y mi pasado y quiero compartirlo con mis fans. Siento como si hubiera vivido muchos años más de los que he vivido realmente, he tenido muchas experiencias en mi vida. Ahora me abro para contar mi historia y mi camino, y creo que soy sencillamente complicada", manifestó sobre un docureality del que todavía no ha trascendido la fecha de su estreno.