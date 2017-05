“13 Reasons Why”, la polémica serie de Netflix, tendrá segunda temporada

13 Reasons Why, la exitosa serie de Netflix que ha generado controversia al abordar temas como el acoso escolar, el suicidio adolescente y la influencia negativa del uso de las redes sociales, anunció que tendrá segunda temporada.

Mediante la cuenta de Twitter de la producción, basada en la novela homónima de Jay Asher, se dio a conocer las intenciones de darle continuidad a la serie producida por la reconocida cantante y actriz Selena Gómez, quien el mes pasado había dado esperanzas de que podría darse la continuación de la serie. "No sabemos lo que deparará para una segunda entrega, pero sabemos que hay tantas historias que se encuentran debajo de cada personaje. Es por eso que se convirtió en una serie en el primer lugar. Así que ya veremos", indico la artista, que además se siente identificada con la trama.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. pic.twitter.com/nY5vTUfXdo

— 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) 7 de mayo de 2017