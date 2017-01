Acusan a exsenador Gabriel Camargo de censurar a medio de comunicación

Durante una rueda de prensa convocada por la directiva del Deportes Tolima para presentar el nuevo cuerpo tecnico, se habría presentado una presunta censura a la prensa. Según lo relatado por los medios de comunicación ibaguereños, Gabriel Camargo Salamanca, máximo accionista del club, ordenó a la Fuerza Pública que retiraran del acto al periodista Alejandro Rodríguez, quien hace parte del portal web El Rincón del Vinotinto. Los uniformados harían parte del esquema de seguridad del accionista.

Los demás comunicadores decidieron abandonar el lugar como acto de respaldo al periodista. El hecho se abría generado porque, al parecer, el ex senador Camargo y el periodista Rodríguez han tenido algunas discusiones. Camargo habría señalado que si el periodista en mención seguía en el recinto no se llevaría a cabo el evento citado.

Los medios regionales, quienes denunciaron los hechos ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no es la primera vez que desde El Rincón del Vinotinto se ha denunciado presuntos atropellos por parte de la presidencia del club tolimense. Incluso, Alejandro Rodríguez, denunció que no le permitieron obtener la acreditación en el 2016 para cubrir los encuentros futbolísticos en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El presidente del equipo se defendió y aseguró que no lo dejó entrar a la rueda de prensa porque “él (Mario Alejandro Rodíguez) no es periodista. Nos ha robado cualquier cantidad de contenido de nuestra página. Le dije que él no estaba invitado porque era una rueda de prensa para periodistas y él no lo es. Le pedí que se saliera y como no se salió, otros colegas se solidarizaron y se salieron, pero la rueda de prensa se realizó”.

No es la primera vez que Camargo crea polemica por sus hechos. En 2012 la Dimayor lo sancionó por haber declarado que dirigentes del Deportivo Cali buscaban beneficios arbitrales en los cuadrangulares del Torneo Apertura de dicho año. Camargo, quien durante 1998 a 2002 legisló en la comisión tercera del Senado por el partido Somos Colombia, está casado con Leonor Serrano, exgobernadora de Cundinamarca, y jefe de debate en campaña del actual gobernador de aquel departamento, Jorge Rey. (Lea: Dimayor sancionó a Gabriel Camargo por acusar al Cali sin pruebas)