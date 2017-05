Catalina Aristizábal, lista para presentar "Desafío Súper Humanos, La Urbe"

Redacción medios

Catalina Aristizábal está lista para presentar "Desafío Súper Humanos, La Urbe", programa que se estrena a lo largo de este 2017. Por medio de fotografías publicadas en Instagram, la modelo comparte con sus seguidores el paisaje de Cap Cana (República Dominicana), donde se lleva a cabo la grabación del programa concurso de Caracol Televisión. (Leer "Antes no pasaba la prueba del bikini", Catalina Aristizábal).



Instagram post by Catalinaaristizabalh

Aristizábal, quien tiene el reto de remplazar a la tradicional presentadora de "El Desafío", Margarita Rosa de Francisco, estará frente a la cámara presentando las pruebas, los desafíos de muerte, de territorio y entrevistas a los participantes. (Archivo Catalina Aristizábal: en contra de las cirugías).



Instagram post by Catalinaaristizabalh



Catalina Aristizábal no será la única presentadora de "Desafío Súper Humanos, La Urbe", pues compartirá rol con Melina Ramírez, quien fue primera princesa del Concurso Nacional de Belleza en 2011 y representó al país en Top Model of the World 2012.



Instagram post by Melina Ramírez Serna



El pasado 24 de febrero Margarita Rosa de Francisco anunció a sus seguidores de redes sociales que no haría parte del "Desafío" de este año.



Instagram post by @margaritarosadefrancisco