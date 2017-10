Charla con el vicepresidente de la cadena estadounidense CBS

Christopher Isham y la cruzada contra las noticias falsas

Expertos internacionales como Stephen Pritchard, editor del lector en el periódico británico The Observer; Edward Schummacher-Matos, columnista en el diario estadounidense The Washington Post; Susan King, decana de medios de la Universidad de Carolina del Norte, y Christopher Isham, vicepresidente de la cadena norteamericana de televisión CBS Broadcasting Inc., se encontrarán este miércoles en Bogotá con directores de medios de comunicación de Colombia para dialogar en el marco del foro “Noticias falsas, el gran reto del periodismo actual”*, organizado por Caracol Televisión, Blu Radio, El Espectador, revista Semana, El Tiempo y W Radio. Además de las intervenciones internacionales, este evento incluirá dos paneles con periodistas colombianos.

Los temas de debate serán el ejercicio del periodismo hoy, la verificación de la información, el impacto de las noticias falsas en la política, así como las lecciones aprendidas en Europa a raíz del brexit y en América a partir de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016.

Esto nos dijo Christopher Isham, el vicepresidente de CBS y jefe de la oficina de Washington para CBS News desde julio de 2007.

¿Piensa que los debates presidenciales son importantes en esta época en que las redes sociales se convirtieron en el medio de los políticos para comunicar sus propuestas?

Son más importantes ahora que nunca, porque ellos exponen la visión de todos en una discusión política, mientras que las redes sociales no. Éstas, a menudo, filtran y excluyen diferentes puntos de vista. Es un modelo que sigue muy vigente.

¿Cómo es la relación entre la prensa estadounidense y el gobierno de Donald Trump?

A veces es adversaria, pero continuamos teniendo una buena relación de trabajo con el presidente y la Casa Blanca.

¿Usted y CBS se sienten respaldados por el público frente a un presidente que culpa a la prensa de todos los males de su gobierno?

Nos alienta que los espectadores continúen siguiendo a la CBS para obtener informes imparciales y objetivos, y eso es un indicativo de su apoyo.

¿Hasta dónde puede llegar Trump en esta guerra contra la prensa?

Mientras el presidente Trump sienta que la cobertura que recibe es negativa, seguirá criticándonos.

Estados Unidos vive un momento difícil, polarización y desconfianza. ¿Cómo lo enfrentan desde la prensa?

Sin lugar a dudas, vivimos en una época de polarización política y cierto grado de desconfianza racial, pero hemos pasado por varios períodos de nuestra historia que han sido peores, incluida una guerra civil, y la república ha sobrevivido.

Las noticias falsas tuvieron un auge durante 2016 con informes compartidos en redes sociales y noticias que se originaron en sitios web poco conocidos. ¿Cómo maneja CBS este tema?

CBS intenta evitar noticias falsas.

Trump publicó en Twitter que “New York Times” y CBS eran medios noticiosos falsos y actuaban como enemigos del pueblo estadounidense. Este tipo de noticias falsas se ha vuelto popular: los gobiernos y los funcionarios de todo el mundo lo utilizan para descartar informes que no los favorecen. ¿Qué está haciendo CBS?

CBS continuará haciendo lo que siempre ha hecho, que consiste en informar las noticias de la manera más objetiva y honesta posible.

¿Cómo manejan los medios estadounidenses las noticias falsas que se vuelven virales? ¿Cómo cambiar algo que la gente ya cree?

No dudamos en corregir el registro cuando las historias que son falsas reciben un juego generalizado.

¿Cuáles han sido los desafíos más difíciles para la prensa en la era de Trump?

El desafío más difícil para la prensa es mantenerse al día con la extraordinaria velocidad y volatilidad del ciclo de noticias.

¿Qué está haciendo la prensa para mostrarle a la gente la importancia de estar bien informado e ir más allá de las noticias falsas? ¿Una declaración oficial?

Nuestros reporteros hacen una práctica de comprender y profundizar en el contexto y antecedentes de cualquier declaración oficial.

¿Cómo se puede explicar que la peor persona en los debates (grosero, mentiroso, no preparado) se convirtió en el presidente de los Estados Unidos? Además, dio las calificaciones más altas a los debates.

Hay muchas razones por las cuales Donald Trump ganó las elecciones de 2016, que incluyen su estilo de campaña, su atractivo para ciertos distritos electorales en el país y la debilidad de sus oponentes.

