En febrero se estrena nueva temporada de "24"

Fox se prepara para tener uno de los mejores estrenos del año gracias a las emisiones de dos nuevas series y el regreso de "The Walking Dead", la más popular de ese canal. Pero antes de que los capítulos inéditos del apocalipsis zombie se emitan (desde el 12 de febrero), los televidentes podrán ver la nueva entrega de "24", que bajo el nombre "Legacy" regresa sin Jack Bauer, el protagonista de las temporadas que se emitieron entre el 2001 y el 2014.

Ante la ausencia del actor Kiefer Sutherland (Bauer), Fox recurre a Corey Hawkins, quien interpreta a Eric Carter, un exsoldado que se ve involucrado en el intento por detener un atentado terrorista a gran escala.

El protagonista es beneficiario del programa de protección de testigos después de que lideró una operación contra un terrorista. Sin embargo, Carter es encontrado por otras células terroristas y tendrá que enfrentar este problema junto con la directora del CTU, Rebbeca Ingram (Miranda Otto).



Corey Hawkins es recordado por su interpretación en "Straight Outta Compton" y "The Walking Dead", y el otro año se verá en la pantalla gigante con "Kong: Skull Island", precuela de "King Kong".

| #24Legacy premieres in THREE WEEKS. Una foto publicada por 24: Legacy (@24onfox) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 11:26 PST



"24: Legacy" tiene previsto su estreno para el 6 de febrero.

El otro gran estreno de Fox es "Prison Break", serie de televisión que regresa el 4 de abril con nuevas historias de los hermanos Lincoln y Michael Scofield, quienes protagonizan una fuga en la cárcel Ogygia, ubicada en Oriente Medio. (Leer ¡Michael está vivo!: "Prison Break" anuncia su quinta temporada).

The code is cracked. The final break begins April 4. #PrisonBreak Una foto publicada por Prison Break (@prisonbreak) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 2:53 PST

"The Walking Dead: In Memoriam"

Mientras se estrena la segunda parte de la séptima temporada, cada lunes el canal emite un homenaje a personajes muertos en la serie con la selección especial "In Memoriam" que comenzó el pasado 9 de enero y continúa el lunes 16 a las 10 de la noche con el recuerdo de Merle (Michael Rooker), Andrea (Laurie Holden) y Lori.

El lunes 23 de enero está dedicado a Hershel, el Gobernador, Mika y Lizzie (Kyla Kennedy y Brighton Sharbino) y Beth (Emily Kinney).

El lunes 30 el especial finaliza con los últimos tres episodios comenzando con el correspondiente a Tyresse (Chad Coleman), Glenn (Steven Yeun), Abraham (Michael Cudlitz) y Spencer (Austin Nichols).