Jon Snow, la "opción obvia" para ocupar el trono de hierro, dice Nikolaj Coster-Waldau

Este domingo comienza la séptima temporada de "Game of Thrones" (Juego de Tronos), "The Winter is Here", en la que tres grandes uniones pelearán por el famoso trono: por un lado están Cersei y Jaime, los "últimos Lannister"; hay otro grupo está liderado por Daenerys Targaryen, quien cuenta con el apoyo de Tyrion Lannister; y finalmente está la unión entre Sansa Stark, Jon Snow y Petyr "Littlefinger" Baelish. (Ver Siete videos para saber secretos y detalles de "Game of Thrones").

Nikolaj Coster-Waldau da vida a Jaime Lannister, quien en el último capítulo de la anterior entrega cruza una extraña mirada cuando ve que Cersei es la nueva reina. El artista ofrece detalles de los próximos capítulos y anuncia que el personaje de Bran "va a ser muy importante" y que en la historia "va a haber mucho movimiento". (Galería Alta Costura inspirada en "Game of Thrones").

¿Quién va a ocupar el trono de hierro y qué lugar ocupará Jaime en esa teoría?

Realmente no puedo decirlo porque yo sé lo que va a pasar en la séptima temporada. Sé que Bran va a ser muy importante, que va a haber mucho movimiento. La opción obvia es Jon Snow, pero hay muchas cosas que no se pueden decir en este momento.

Durante el desarrollo de la serie, los televidentes han sido testigos de la evolución del personaje Jaime Lannister, quien en el primer capítulo de la primera temporada tiene sexo con su hermana (Cersei) y empuja a un niño por la ventana.

"Me contaron todo el arco del personaje: cómo surge desde este lugar tan oscuro este personaje tan despreciable. Me contaron todas las partes de la historia, hasta que pierde la mano y cómo se va convirtiendo en el personaje principal de la serie", dice el actor.

Tras 'perder la mano', Coster-Waldau tuvo que volver a crear un personaje, pues esa mano significaba mucho para Lannister. "Todo lo que él hacía con esa mano que de repente ya no estaba. Y eso lleva al personaje a crecer de otras maneras. En la práctica, en el día a día, es una molestia increíble".

Para dar vida a Jaime Lannister, Nikolaj Coster-Waldau debe entrenar con espadas, con el equipo de dobles de acción y practicar mucha equitación.



¿Si no fuera Jaime Lannister en la historia, qué otro personaje le gustaría interpretar?

Creo que tuve mucha suerte en el casting porque tengo el mejor personaje. Pero fuera de eso definitivamente me gustaría ser uno de los dragones. U Hodor, ya que sería más fácil de memorizar las líneas. Obviamente conozco a la directora del casting de actores y me parece que hizo un trabajo maravilloso. Porque qué otro actor podría interpretar a los personajes que ya conocemos. Quién más podría hacer de Jon Snow, o quién más podría hacer de Daenerys. Tiene muy buen ojo para ubicar a los actores.

¿Cómo es trabajar con Lena Headey (Cersei)?

Es una actriz maravillosa y una mujer encantadora. Es muy divertida. Creo que fue nominada tres veces al Emmy, y se lo merece hace rato. No es la razón por la cual hace esto, pero sería bueno que fuese reconocida.

¿Qué puede decir de Kit Harington (Jon Snow)?

Es una persona encantadora. Es fantástico trabajar con él, y las mujeres se vuelven absolutamente locas con él.

¿Y de Emilia Clarke (Daenerys)?

Nosotros nos conocemos antes de que se iniciara toda esta locura. Hace ocho años que estamos trabajando juntos. Me parece encantadora y me parece muy curioso el hecho de que ella es la heroína de toda esta historia, y está todo el tiempo mostrando que tiene armas de destrucción masiva, y todo el mundo grita: "¡Sí! ¡Que quemen a todos esos malditos!".

¿Qué les diría a los fanáticos de "Game of Thornes"?

Todos los que participamos en la serie nos esforzamos mucho para que la séptima temporada sea mucho mejor. Espero que la disfruten mucho.

"Game of Thrones" se emite por el canal HBO y se puede ver también en la aplicación HBO Go. Por el estreno de la serie, Claro Colombia anunció la apertura de los canales HBO desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de julio.