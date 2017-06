Julia Roberts también se pasa a la televisión

Redacción medios

La actriz producirá y protagonizará "Today will be different", su primera serie en la pantalla chica.

28 años después de haber comenzado su carrera actoral en la televisión australiana, Nicole Kidman volvió a probar suerte en la pantalla chica este año el proyecto "Big little lies", que produjo y protagonizó en compañía de su colega Reese Witherspoon.

Por su parte, Netflix se ha consolidado no sólo como una plataforma que alberga en streaming series y películas, sino por producir títulos con grandes actores de cine como es el caso de la popular "House of cards", que tiene en su elenco a Kevin Spacey y Robin Wright.

Mahershala Ali (ganador del Óscar 2017 a mejor actor de reparto), Ashton Kutcher, Neil Patrick Harris son algunos de los actores que han decidido trabajar, como actores o como productores, en esta plataforma de video que este año sumó títulos estelarizados por Brad Pitt, Will Smith, Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal, entre otros. (Leer Brad Pitt, Tilda Swinton y Will Smith se van para Netflix).

El turno ahora para llegar a la pantalla chica es para Julia Roberts, que protagonizará su primera serie de televisión. A pesar de haber participado en 2014 en la película "The normal heart" de HBO y de haber participado en algunos episodios de algunas series, la llamada "novia de América" prepara su primer proyecto en grande en la pantalla chica.

Se trata de "Today will be different", que basada en la novela best-seller de Maria Semple, cuenta un día en la vida de Eleanor Flood, quien se despierta con ganas de tener la mejor jornada posible, hasta que sus planes sufren un giro inesperado y perturbador.

Julia Roberts, quien alcanzó la fama con su papel en "Pretty Woman" (1990), es la nueva estrella que ha dado el salto a la pantalla chica, en un momento en que las series y películas de televisión toman cada vez más riesgos creativos, a veces incluso mayores que los estudios de cine. (Galería Julia Roberts, elegida como la mujer más bella por quinta vez).

La artista de 49 años, quien este año fue nombrada por tercera vez como la mujer más bella según la revista People, también será la productora del proyecto.

HBO también prepara la película "My dinner with hervé" con Peter Dinklage ("Game of thrones") y Jamie Dornan, recordado por su papel en "Cincuenta Sombras de Grey". Sigue la historia real de la improbable amistad que nació entre Danny Tate (Dornan), un periodista en dificultades, y el actor Hervé Villechaize (Dinklage), después que pasaron una noche de locuras juntos en Los Ángeles, que terminó cambiando sus vidas para siempre. Hace poco HBO lanzó "The wizard of lies" una película de drama con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer, sin nombrar la presencia de Anthony Hopkins en "Westworld".