La amenaza de Frank Underwood al 'presidente Santos'

Redacción medios

En la nueva publicidad de "House of Cards", el presidente de Estados Unidos quiere ser nominado para recibir el Nobel de Paz y por eso exige la ayuda de su homólogo colombiano.

El próximo 30 de mayo se estrena la quinta temporada de "House of Cards" y los creadores han lanzado una nueva publicidad enfocada a Colombia. Esta vez se trata de un corto video en el que el protagonista de la serie, Frank Underwood, llama al 'presidente Santos' para exigirle ayuda porque quiere recibir el Nobel de Paz. (Leer Robin Wright dice que Netflix no le paga lo mismo que a Kevin Spacey en "House of Cards").

"Pues a ver Mr. Francis, con todo respeto, eso de nominarlo para el Nobel de la Paz está muy berraco (...) es que ustedes no tienen guerrilla, no tienen paramilitares, no tienen ni paseo millonario", dice 'Santos'.

Quienes se ven la serie saben que Frank Underwood no recibe un 'no' como respuesta, así que le da a 'Santos' diez segundos para reconsiderar sus postura.

Finalmente, el 'presidente de Colombia' le da el consejo de enviar a Oslo la "fotocopia de la cédula ampliada al 150, dos fiadores con finza raíz, el RUT actualizado, declaración de renta autenticada no mayor a tres meses, el paz y salvo del Icetex, el certificado de ingresos y retenciones".

Ante tanto papeleo, Underwood cuelga el teléfono y se pone en marcha para llevar a cabo la 'operación Álvaro'.



Haciendo gala de la intriga y corrupción política de la serie, "House of Cards" ha aprovechado la actualidad para hacer promoción de la nueva entrega. Por ejemplo, durante la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos anunció que este 2017 tendrá como lema "Nosotros hacemos el terror". En febrero dio una curiosa “recomendación” a la senadora Paloma Valencia.

“Tener tanta atención puede ser abrumador Paloma Valencia, pero recuerda que solo hay una regla: Cazar o ser cazado”, dice el mensaje que fue acompañado con un gif del maquiavélico Frank Underwood (Kevin Spacy), pronunciando la recomendación que causó conmoción en redes sociales debido a la temática de la serie y la aspiración presidencial de la congresista.



House of Cards on Twitter

Y en marzo dedicó un clip a Colombia con el mensaje “Así es como se devora una fritanga, Colombia. Un mordisco a la vez".