La emotiva carta que directora de "Sense8" dedicó a los fans

29 días después de anunciar la cancelación de "Sense8", una serie que tiene gran fanaticada -a juzgar por los comentarios de redes sociales-. Netflix informa que, a petición del público, la historia desarrollada por las hermanas Lana y Lilly Wachowski (antes Larry y Andy, directores de "Matrix") tendrá un especial de dos horas.

Por medio de un video publicado en redes sociales, la plataforma de streaming dio a conocer que escucharon los lamentos de los fanáticos, quienes durante el mes se movilizaron con la etiqueta #RenewSense8 ("renuevenSense8").

En el clip se ve a los personajes de la serie cantando "What's Up" de 4 Non Blondes, una escena que hace parte de la primera temporada.

Pero fue Lana Wachowski quien dedicó una sentida carta a toda la familia "Sense8", en la que asegura que la conmovió profundamente las peticiones colectivas con las que se pedía el regreso de la serie y aseguró que sintió la misma tristeza y depresión de los fanáticos y actores tras la decisión de Netflix. (Leer "Sense8" para rato).

"Sentí la tristeza de los actores, quienes han dado solo lo mejor. Pero sobre todas las cosas, sentí la tristeza de nuestros fanáticos (...) Muchos amigos seguían llamándome de muchas partes del mundo para preguntarme: '¿Hay algo que puedas hacer?'", escribió Lana Wachowski.

"Las cartas apasionadas, las peticiones, la voz colectiva que se alzó como el puño de Sun para pelear por este programa excedió todas nuestras expectativas (...) su amor revivió a Sense8", agregó.



La directora Wachowski también comentó que se dio cuenta que no está sola, que hace parte de un nosotros, que es parte de los fans y que, aunque se piense que la decisión de un gobierno o una empresa es irrevocable, no siempre es verdad.

"Aquí tengo un regalo de los fans de esta serie que llevaré siempre en mi corazón".

Finalmente, Lana Wachowski dice que tanto para ella como para Netflix es un placer anunciar un especial de "Sense8", a pesar de que las cifras siempre han sido un reto.

"Si algo me ha enseñado esta experiencia, es que nunca se sabe lo que vendrá. Ahora vayamos a averiguar qué le pasó a Wolfgang", concluyó.



"Sense8" sigue en paralelo a ocho personajes principales que viven en distintos lugares del mundo, en cuatro continentes. Tras la cancelación de Netflix, varios medios de Estados Unidos afirmaron que cada uno de los diez episodios de la segunda temporada costó 9 millones de dólares, una cifra no confirmada por la plataforma de video, que nunca revela sus cifras.

La cancelación se conoció después de que la plataforma digital anunciara hace poco que otra de sus series, "The Get Down", también llegaba a su final. Esta narraba los orígenes del hip-hop y la música disco en el Bronx y era una de las más caras de la historia de la televisión y llegó al streaming el año pasado.