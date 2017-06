Netflix cancela "Sense8" semanas después de estrenar segunda temporada

Redacción medios

"Gracias por ser parte de este viaje. #Sense8 termina, pero nuestra conexión durará para siempre". Con este corto pero contundente mensaje Netflix anuncia la cancelación de "Sense8", serie que estrenó su segunda temporada el pasado 5 de mayo. (Leer "Sense8" para rato).



"Sense8" tiene la firma de la directora de cine Lana Wachowski, anteriormente Larry Wachowski y transformado en mujer al inicio de la década de 2010. Ella dirigió sola casi toda la segunda temporada, sin su hermana Lilly, coguionista y anteriormente Andy Wachowski, convertida en mujer a principios de 2016, con quien formaba el dúo que dirigió "Matrix".

La serie sigue en paralelo a ocho personajes principales que viven en distintos lugares del mundo, en cuatro continentes.

Varios medios de Estados Unidos afirmaron que la producción de cada uno de los diez episodios de la segunda temporada costó 9 millones de dólares, una cifra no confirmada por la plataforma de video, que nunca revela sus cifras.



La cancelación de "Sense8" se conoce después de que la plataforma digital anunciara hace poco que otra de sus series, "The Get Down", también llegaba a su final. Esta narraba los orígenes del hip-hop y la música disco en el Bronx y era una de las más caras de la historia de la televisión y llegó al streaming el año pasado.

La plataforma también ha sufrido cambios con series no originales, pues en mayo Fox retiró sus series "Modern family" (temporada 1 a la 6), "Prison break" (temporada 1 a la 4), "Glee" (todas las temporadas), "Bones" (temporada 1 a la 10), "How i met your mother" (todas las temporadas), "American Horror Story" (temporada 1 a la 4), "24" (temporada 1 a la 8) y "Sons of anarchy" (todas las temporadas), pues buscan fortalecer su propia plataforma (Fox Play). (Leer Series de Fox salen de la plataforma Netflix).

Pero Netflix se preparó ante estas pérdidas con los estrenos de series como "House of cards" y "Master of none", así como con el lanzamiento de la película original "War machine" (con Brad Pitt), y la compra de los derechos de filmes nominados al Óscar "Hasta el último hombre" (Hacksaw ridge de Mel Gibson), "Un camino a casa" (Lion) y "Luz de luna" (Moonlight, ganadora del Óscar 2017). (Leer también Brad Pitt, Tilda Swinton y Will Smith se van para Netflix).