Sara Uribe aclara rumores sobre supuesta relación con el 'Tino' Asprilla

Redacción Medios.

La modelo y presentadora Sara Uribe decidió aclarar los rumores que se difundieron por varios medios de comunicación, en los que se afirmaba que tendría una relación con el exfutbolista Faustino Asprilla, más conocido como el 'Tino' Asprilla.

Uribe incursionó en la radio y se encuentra trabajando como conductora de la emisora La Kalle, mismo medio en el que aseguró que, “siempre hemos sido ‘parceros’, amigos hace mucho tiempo”. Además, contó que lo conoce desde que ella tenía 17 años, cuando trabajaba en Teleantioquia.

Los quiero un beso de viernesssss ? Que tal si nos vemos en TDT @lakallecol y en movistar canal 166 o nos escuchamos en 96.9 ️️️ Una publicación compartida de Sara Uribe. (@sara_uribe) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 4:59 PDT

También afirmó que la última vez que se vieron fue en la fiesta de la revista TV y Novelas. “Ese día parchamos un rato, nos reímos, disfrutamos del evento y listo… no hay fundamento para decir que tengo algo con él”, dice.

Hace poco, la exprotagonista de novela estuvo en la mira de los medios por la "tormentosa" relación que sostuvo con el jugador de la Selección Colombia, Fredy Guarín. A El Espectador le comentó que "Fredy Guarín es un tema del pasado, una experiencia más de vida y un aprendizaje. Hubo muchas anécdotas pero es un tema cerrado. Ahora estoy dispuesta a aprender y estoy muy enamorada de mi trabajo y de la mujer tan guerrera que soy. Mi dignidad fue pisoteada y me sentí muy deprimida muchas veces, porque veía que se derrumbaba mi carrera. Dios me sacó de todo esto y me volvió a enaltecer y a poner en los medios y ahora no me interesa ningún tipo de relación, pero si aparece, será bienvenido".