Con su furia, hija de Michael Jackson honra la memoria del 'rey del pop'

Tras ver el primer tráiler de "Urban Myths", una película británica para televisión que narra un viaje ficticio de Michael Jackson, su buena amiga Elizabeth Taylor y Marlon Brando después de que se cancelaran todos los vuelos en territorio estadounidense tras los atentados del 11-S; la hija del 'rey del pop' expresó su furia en redes sociales. (Leer Michael Jackson, la estrella fallecida que más dinero genera).

"Me siento terriblemente ofendida por esto, y estoy segura de que hay mucha más gente que piensa igual que yo. Sinceramente, me dan ganas de vomitar", escribió Paris Jackson en su cuenta de Twitter. (Galería 23 tatuajes para esconder las cicatrices de Paris Jackson).

La rabia de Paris se debe a la selección del actor que interpreta a Michael Jackson; el británico Joseph Fiennes, una decisión que ya provocó el año pasado que se acusara a los productores de la cinta de discriminación al elegir a un actor blanco para dar vida a un artista afrodescendiente.



Ante las quejas de Jackson, la cadena Sky publicó un comunicado en el que indica que retiró el capítulo y aclaró que "nunca" pretendieron "ocasionar ninguna ofensa".





"Hemos tomado la decisión de no emitir 'Elizabeth, Michael and Marlon', un episodio de media hora de la seria Sky Arts Urban Myths, a raíz de las inquietudes expresadas por la familia cercana de Michael Jackson", explicó el canal.



Pero a la hija del 'rey del pop' también le molestó el retrato satírico y extravagante -acorde por otra parte con el tono humorístico y absurdo de la comedia- que se pinta una vez más de su malogrado padre.



"Me enfurece lo evidente que resulta su intención de faltar al respecto, no solo a mi padre, sino también a mi madrina Elizabeth [Taylor]", comentó la joven de 18 años, ahijada de la veterana actriz de Hollywood.

"¿Dónde ha ido a parar el respeto? Ellos vertieron sudor y lágrimas durante años para crear unos legados duraderos. Esta interpretación es vergonzosa. Él se sentía muy orgulloso de sus raíces, lo dejó claro en muchas ocasiones. Jamás habría aprobado algo así", añadió.



Sky dijo entonces que su intención era adoptar una "mirada desenfadada de eventos supuestamente ciertos", sin aportar detalles de qué escenas precisas provocó el malestar de la familia.



La cadena apuntó además que el actor Joseph Fiennes, que personifica a Jackson en ese programa, "apoya totalmente la decisión".



Paris Jakson no fue la única componente del clan Jackson que arremetió contra "Urban Myths". Su primo Taj, hijo del hermano de Michael, Tito, también se ha hecho eco de su indignación hacia las faltas de respeto a las que su familia debe enfrentarse a menudo.