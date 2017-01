Vanessa De La Torre se excusa por comentario ofensivo sobre primera dama de EE.UU.

La periodista y presentadora de televisión Vannesa De La Torre ofreció excusas este sábado luego de haberse referido en términos desobligantes a la ahora primera dama de Estados Unidos Melania Trump, esposa del recién posesionado presidente Donald Trump.

En desarrollo de la transmisión de la investidura del mandatario, la comunicadora afirmó el viernes: “Llegar de puta a los Estados Unidos y terminar de primera dama”.

Tales declaraciones causaron controversia en la red social Twitter, en la que usuarios le reclamaron por dos razones básicas: la primera, irrespeto a la entrante primera dama de EE.UU. La segunda, que, siendo mujer, usara expresiones que denigran de sus congéneres.

Aunque De La Torre intentó defender su postura con trinos en los que aseguraba que no le veía nada de malo a ser "dama de compañía", la avalancha de críticas la convirtió en tendencia en Twitter durante el viernes.

Ante la controversia, De La Torre –también a través de Twitter– emitió un mensaje en el que se excusaba por lo dicho y admitía la ‘ligereza’ con la que se refirió a la tercera esposa del magnate, quien este viernes asumió como nuevo presidente de Estados Unidos.

“Me disculpo por mi comentario desobligante y ligero sobre Melania Trump. No quise ser ofensiva con la condición femenina, ni mucho menos, y esta experiencia me enseña a no disparar frases sin darles una vuelta de reflexión. No tengo nada contra la señora Trump, que es una inmigrante digna, acogida por este país maravilloso que tantos extranjeros ha recibido. Mis sinceras disculpas”, dijo la periodista.