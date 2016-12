Vicky Dávila regresa a la radio, en enero se vincula a La W

Un nuevo capítulo iniciará en la vida profesional de la periodista Vicky Dávila. En enero la comunicadora se vinculará a La W radio, donde tendrá un espacio de cuatro horas en las tardes, entre 11a.m. y 3p.m. (Lea aquí: Vicky Dávila renuncia a La FM)

“Una voz que usted conoce... muy pronto en La W!!! Acabo de oír la promoción y me encantó! Los espero, nuestro reencuentro! Sí, muy pronto nos reencontraremos en La W. Estoy emocionada! Los espero!”, confirmó Dávila en su cuenta de Twitter. La vallecaucana estará acompañada del periodista Juan Pablo Barrientos, quien fue su compañero de cabina en La F.M. y quien además tendrá un programa de debate y opinión en las noches que pretende ponerle competencia a Hora 20 y Voces RCN. (Lea aquí: “La Comunidad del Anillo sigue existiendo”: Vicky Dávila)

Una voz que usted conoce... muy pronto en La W!!! Acabo de oír la promoción y me encantó! Los espero, nuestro reencuentro! @WRadioColombia — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 22 de diciembre de 2016

Dávila renunció a La F.M. el pasado 17 de febrero por solicitud de los dueños de la emisora y en medio de un debate nacional sobre los límites del periodismo, luego de que decidiera publicar un video de una conversación íntima entre el policía Ányelo Palacios y el exviceministro del interior Carlos Ferro, argumentando que la pieza audiovisual ponía al descubierto la red de prostitución al interior de la entidad conocida como “La comunidad del anillo”.

Su retiro se dio meses después de salir de la presentación de noticias en el canal RCN. La conversación divulgada tenía contenido sexual, duraba ocho minutos y fue elaborada mientras Ferro estaba al volante de su vehículo. La publicación del video desencadenó un efecto dominó. Por un lado, Ferro tuvo que dimitir de manera inmediata a su cargo como viceministro del Interior, pues el policía con el que conversaba en el video era Ányelo Palacios, uno de los principales denunciantes en el escándalo por una supuesta red de prostitución masculina en la Policía Nacional. Hasta entonces, Ferro había sostenido que no conocía a Palacios.

Acusada de violar la intimidad del funcionario público, Dávila salió después de su cargo. El entonces director de la Policía, general Rodolfo Palomino también salió de la jefatura de la institución. (Lea aquí: “Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos pidió mi cabeza”: Vicky Dávila)

Días después de su renuncia, la vallecaucana, quien ha sido amenazada por sus denuncias sobre la corrupción en la Policía, le dijo a El Espectador que no se arrepentía de publicar el polémico video. “Y no me arrepiento porque yo creo que era una pieza procesal importante, lo dijo la Procuraduría. Periodísticamente era muy importante si se miraba en un contexto de la investigación: era un video que hizo una supuesta víctima tratando de probar quiénes habían sido sus victimarios. Además eran funcionarios públicos que estaban en un carro público”.