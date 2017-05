Mensaje con el que Jessica de la Peña contó que está embarazada

Redacción entretenimiento

Jessica de la Peña se estrenará como mamá en los próximos meses. La presentadora de televisión confirmó a través de sus redes sociales que está embarazada, y lo hizo con una foto en la que se lee una carta escrita por Lucía, una de las dos hijas de su esposo, el empresario Ernesto Chalela. (Lea aquí: ¿Jessica de la Peña está embarazada?)

“Mamá, estoy feliz que vayas a tener un bebé, lo voy a querer mucho, te lo prometo. Y voy a estar muy feliz por toda la familia”, le escribió la pequeña a De la Peña. Emocionada por este regalo en el Día de la Madre, la barranquillera respondió: “Cómo no estar agradecida y feliz con estas dos espectaculares y hermosas hijas y familia que Dios me regaló! Cómo no amarlas cada día más y más!!!!!! Cómo no entregarles por completo mi corazón! Me muero por ti Lucy !!!! Te adoroooo”.



Instagram post by Jessica De La Peña

Aunque aún no se ha hecho público cuántos meses de embarazo tiene la presentadora, según la revista TVyNovelas, tendría seis meses de gestación y sería una niña. Esa publicación reveló en abril que De la Peña estaba esperando un bebé y sus compañeros de set en Noticias en RCN sospechaban de su estado por la ropa que usaba en las últimas semanas.

El empresario Ernesto Chalela contrajo matrimonio con la barranquillera el pasado 19 de marzo en Cartagena. La propuesta de la unión se había hecho dos meses antes en Estados Unidos, donde está radicada su pareja.

La experiencia de ser mamá por primera vez también ha tocado las puertas de los hogares de las amigas más cercanas y excompañeras de set de De la Peña. Carolina Cruz y Andrea Serna se han estrenado en la maternidad, y han compartido su día a día con sus seguidores.



Instagram post by Jessica De La Peña