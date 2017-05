Actriz Saoirse Ronan protagoniza video "Galway girl" de Ed Sheeran

Redacción música

Saoirse Ronan, nominada al Óscar por "Brooklyn" (2015) y "Atonement" (Expiación y deseo, 2007) hace un recorrido por la vida nocturna de Galway y Dublín (Irlanda) en el nuevo video de Ed Sheeran, "Galway girl".

La artista disfruta del ambiente de las calles y los bares, por lo que además participa de la banda folk irlandesa Beoga, quienes además son los coautores del sencillo. "Galway girl" es la tercera canción de "÷", álbum que Ed Sheeran promocionará el próximo 2 de junio en Bogotá.

Como anécdota del clip dirigido por Jason Koenig, responsable también de "Shape of you", Saoirse Ronan deletreó mal el tatuaje que le hizo a Ed Sheeran.

"Cuando estábamos rodando, se me ocurrió que podía hacerme un tatuaje escrito de su puño y letra que dijera 'Galway Girl', y que se viera desde su punto de vista. Pues en realidad lo que dice el tatuaje es 'Galway Grill'. G-R-I-L-L. Me ha tomado el pelo a lo grande. Es algo que aún no le había contado a nadie, pero en el fondo estoy bastante orgulloso de ella. Es el tipo de cosa que yo mismo haría", explicó el intérprete durante un concierto ofrecido precisamente en Glasgow.

El único consuelo que le queda a la estrella de la música es que este último grabado pasará bastante desapercibido entre la amplia colección de tatuajes que posee, entre los que se encuentra uno de la Sagrada Familia de Barcelona en el estómago y otro de la cabeza de un león -a todo color- sobre su pecho.