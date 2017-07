Arcade Fire confirma su primer concierto en Colombia

Redacción música

Una semana después de que Win Butler, vocalista de Arcade Fire, enviara un mensaje en Twitter en el que dejaba entrever que su agrupación ofrecería una gira latina, los empresarios Paramo confirman que el grupo se presentará en Colombia el próximo 5 de diciembre en la Gran Carpa Las Américas de Bogotá.



La banda canadiense presentará en el país "Infinite Content Tour" y en el concierto estarán acompañados de los colombianos Bomba Estéreo.



Arcade Fire lanzará el próximo 28 de julio su nuevo trabajo musical "Everything Now", del cual se conocen los sencillos "Everything Now", "Creature Comfort" y "Signs of Life".

Arcade Fire debutó en 2005 con "Funneral", un trabajo que le encantó tanto al fallecido David Bowie que compró algunos para regalárselos a sus amigos. El grupo está conformado por Win Butler, Régine Chassagne, Will Butler, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry y Jeremy Gara, quienes en más de una década de trabajo han logrado posicionarse como unos de los mejores representantes del movimiento indie gracias a las publicaciones "Neon Bible" y "The Suburbs", con el que encontraron un sonido más creativo y conceptual.

En 2013 lanzaron "Reflektor", una reflexión estética y caribeña alrededor del ensayo "La época presente" del filósofo danés Søren Kierkegaard. En este trabajo colaboraron el ya mencionado David Bowie, James Murphy, Ted Jensen, Kid Koala y la Orquesta Filarmónica de Praga. Ahora, Arcade Fire se prepara para estrenar "Everything Now".