Se presentan este domingo en Rock al parque

Como asesinar a Felipes, el sonido del hip hop experimental

Mónica Rivera Rueda

"Toda reflexión trae consigo un cambio de mirada". Es lo primero que se escuha en Siempre será lo mismo de la banda Como asesinar a Felipes. Aunque no hay imágenes, es claro que la frase no la dice un cantante, sino que es la voz de alguien que aparece en un programa de televisión, es uno de los sonidos que suelen iniciar y terminar las canciones de este grupo chileno.

Para comenzar a explicar quiénes son hay que entender la frase del inicio. En 2007, Marcos Meza, Sebastián Muñoz y Felipe Salas se unieron para crear este proyecto, con un nombre claro: "Felipes", pero como toda idea nueva, con objetivos en contrucción.

Cuando todo lo estuvo y fue claro querían alejarse de la "música linda y el pop" supieron que tenian que cambiar: asesinarse, matar a los "Felipes" y a sus integrantes. De allí el nuevo nombre de la banda y de sus integrantes: Koala Contreras (Enzo Miranda), Felipe Metraca (Felipe Salas), Sebabajo (Sebastián Muñoz), Subcomandate Marcos (Marcos Meza) y DJ [email protected].

"El primer nombre "Felipes" fue sacrificado para nuestro bien musical grafico y poético. Simplemente afirmándonos a la idea de mostrar algo original cada vez que podamos", asegura el vocalista Koala Contreras. Y así lo han hecho. Como matar a felipes lleva diez experimentando con diferentes sonidos musicales.

Entre compases irregulares, frases sueltas de programas de televisión y sonidos del hip hop, el jazz y el rock, entre otros, se montan bases líricas, que son toda una poética introspectiva, experiencias de los integrantes de la banda o historias que cualquiera puede interpretar a su manera.

Como asesinar a felipes es una banda que experimenta con los sonidos, así como lo hace con la imagen, que en su caso va muy relacionada, con la historia de la banda, los integrantes y personajes que han nacido de sus composiciones. Ahora se preparan lanzar un nuevo álbum, que se espera estrenen en octubre.

La música de la banda está compuesta en su mayoría por compases irregulares ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Van de lo complejo a lo simple o al contrario?

Felipe Metraca (FM): Es la búsqueda natural de la banda. Creemos que la música es arte y tiene que hacer sentir algo en el oyente, puede ser bueno o malo, pero hacerlo vibrar. La originalidad para nosotros es parte escencial de la música. Si no creemos que estamos contribuyendo a la creatividad, la composición no nos sirve. Las métricas irregulares nos ayudan mucho en esa búsqueda, pero no es una premisa, no buscamos lo complejo solo por el hecho de serlo.

Dentro de sus discos hay personajes imaginarios como Simón Temato ¿En qué momento hubo la necesidad de que aparecieran?

KC: Cuando descubrí que el mensaje necesitaba de distintos puntos de vista sin dañar el objetivo de la palabra (comunicar) nació la idea de un asesino lirico acompañando al animal Koala Contreras.

¿Qué hay de la estética de la banda (los hombres con cabezas de instrumentos y la influencia del sténcil y del muralismo)?

FM: Nos gusta mucho el cine negro, los cómics, las películas clásicas. Siempre nos gustó esa estética, a lo cual le sumamos un color urbano. Nuestro diseñador Ariel Altamirano creó los personajes y ha dado vida a toda la historia gráfica de la banda.

La propuesta es musical, pero también artística y hasta literaria, seguro que dentro de sus referentes hay más que músicos ¿quiénes están dentro de esta lista?

FM: Totalmente de acuerdo. En mi caso, al componer la música me inspiro mucho en la pintura, el cine y la literatura. Siempre he dado las gracias al arte por lo que me provoca. La lista de influencias es interminable.

La mayoría de las canciones tienen introducciones y finales con comentarios ¿de dónde viene esta necesidad?

Dj Spacio: De complementar la historia que termina y unirla a la historia que comienza, en nuestros discos generalmente desarrollamos una obra, que tiene en las canciones, sus actos.

¿Cómo juegan con el humor(el de ustedes es un poco negro)?

Dj Spacio: La estética del humor negro nos representa en lo artístico. Es un mensaje violento y una visión pesimista, sin olvidar que al estar describiendo estamos entreteniendo y creando.

La experimentación en definitiva es parte fundamental ¿qué sonidos los han permeado en este momento?

FM: En términos generales encontramos mas creatividad en la música de décadas pasadas, es triste pero cierto. Encontramos mas propuestas y búsquedas en música de hace 50 años que en lo que oímos hoy en día. Es el sistema capitalista influyendo en el arte actual.

¿Qué esperan de Rock al parque? ¿Qué tienen preparado para su presentación?

FM: Es nuestro sueño tocar en un escenario tan importante como RAP. Hace un par de años tomamos la decisión de poner todas nuestras energías en Latinoamérica, ya que acá es donde se necesita arte y cultura. Estamos muy emocionados de volver a Bogotá y haremos un repaso por nuestros diez años de trayectoria.