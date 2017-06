Concierto benéfico de Ariana Grande en Mánchester será emitido por TV

Redacción música

Este domingo 4 de junio Ariana Grande realizará el concierto "One Love Manchester" en homenaje a las víctimas del atentado, cita participarán los artistas Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, Little Mix, Niall Horan (exintegrante de One Direction), Robbie Williams y Black Eyed Peas.

"One love Manchester" se podrá ver en la televisión de Latinoamérica a través de la pantalla del canal E! Latinoamérica el 4 de junio a las 3 de la tarde (hora Colombia). El espectáculo también será transmitido por la BBC y difundido en streaming.

"One love Manchester" se realizará en el estadio de críquet Emirates Old Trafford, con una capacidad para 50.000 personas, casi dos semanas después del atentado suicida perpetrado el 22 de mayo por Salman Abedi, un británico de origen libanés de 22 años, al final de un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, en el que murieron 22 personas y otras 116 resultaron heridas. (Leer Madre de Ariana Grande refugió a niños en el camerino de su hija).

Los beneficios del concierto serán destinados a un fondo para ayudar a las familias de las víctimas de este ataque.

Las entradas, disponibles el jueves por la mañana, se vendieron en seis minutos, según la página web Ticketmaster. Los organizadores informaron que las personas que estuvieron en el concierto del 22 de mayo podrán asistir gratuitamente a este nuevo concierto.