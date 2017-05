Diez canciones para recordar a Chris Cornell

Redacción música

Chris Cornell, uno de los cantantes emblemáticos del rock grunge y quien contaba con un impresionante registro de voz, murió el miércoles después de actuar en el Fox Theater de Detroit, Michigan, la última parada en la gira nacional de la banda, que se había vuelto a juntar en 2010.

Los servicios de seguridad hallaron inconsciente al cantante de 52 años en su habitación del hotel, en Detroit, cuando fueron alertados por la familia. La Oficina de Examinadores Médicos del Condado de Wayne compartió un comunicado diciendo "la causa de muerte ha sido determinada como suicidio por ahorcamiento. Un reporte de autopsia completo no ha sido terminado".

Cornell, quien nació en Seattle (Washington), había emprendido recientemente una gira a lo largo de Estados Unidos. Previo a su fallecimiento, se encontraba en la ciudad de Detroit actuando con Soundgarden, una banda formada en 1984 en Seattle considerada clave en el desarrollo del movimiento grunge de la década del noventa.

Chris Cornell, quien recibió poca formación musical, poseía una voz con un rango particularmente amplio, que abarcaba casi cuatro octavas, desde barítono cercano al bajo hasta tenor cercano al alto. Las interpretaciones vocales que pueden escucharse en la canción "Black Hole Sun".

En 1984 cofundó Soundgarden, una de las cuatro bandas insignia del movimiento grunge junto con Nirvana, Alice in Chains y Pearl Jam. El grupo se separó en 1997.

Su muerte cierra un capítulo en ese género, heredero del rock punk con visos introspectivos. El cantante de Nirvana, Kurt Cobain, se suicidó en 1994 y el de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, falleció de una sobredosis durante una gira en 2015. (Leer Kurt Cobain estaría cumpliendo 50 años).

Después de participar en la banda Temple of the Dog, Chris Cornell fundó Audioslave a principios de la década de 2000 junto a tres exmiembros de Rage Against The Machine. Con esta banda se presentó antes decenas de miles de personas en Cuba en 2005.

En 2006 interpretó "You know my name", canción principal de la película de James Bond "Casino Royale".

Cornell nació en Seattle (noroeste), la cuna de la música grunge, inspirado por el nihilismo del punk y el heavy metal que gozó de gran popularidad entre 1991 y 1994. Ese año, precisamente, Soundgarden obtuvo el primer lugar en el ránking de álbumes en Estados Unidos con "Superunknown".

Soundgarden tenía uno de los sonidos más pesados del grunge, aun cuando Cornell solía hacer referencia a los Beatles, a los que escuchaba cuando niño y que fueron su mayor influencia.

En solitario, Cornell pudo desenvolverse de una forma más ecléctica, teniendo la oportunidad de explorar el folk, las baladas e incluso el pop bailable. Su esencia se encontraba en el apartado lírico, con un sello más que reconocible por la belleza en los arreglos de varias de sus composiciones. El álbum Euphoria Morning, de 1999, dejó en claro su capacidad para reinventarse y convencer a un público ajeno al de Soundgarden.

El cantante luchó toda su vida contra la depresión y las drogas, llegando a llamar incluso a una revista de música desde la cabina telefónica de una clínica de desintoxicación para avisar que cancelaba una gira.

Deja tres hijos, dos con su segunda esposa Karayiannis, una agente musical de origen griego a quien conoció en París.