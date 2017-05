Concierto en Bogotá

Ed Sheeran en Bogotá: todo lo que debe saber para ir al concierto

Redacción música

Este viernes 2 de junio Ed Sheeran ofrecerá un concierto en Bogotá en el marco de la gira que promociona su nuevo trabajo discográfico, "÷", que incluye "Shape of You" y "Castle on the Hill", canciones que batieron récord en Spotify. (Leer Ed Sheeran es el músico más escuchado en Spotify).

El espectáculo "Divide Tour" se realizará en el Parque Simón Bolívar en Bogotá y antes de que Ed Sheeran se suba al escenario ya habrán cantado los músicos Antonio Lulic (de Inglaterra) y Sebastián Yatra de Colombia.

¿A qué hora comienza el concierto de Ed Sheeran?

Las puertas del Simón Bolívar se abren a las 3 de la tarde y el primero en cantar será Sebastián Yatra, quien se subirá al escenario a las 6 de la tarde. Luego, a las 7 de la noche, el turno es para el invitado internacional Antonio Lulic. Está previsto que Ed Sheeran comience su presentación a las 8 de la noche y que dura aproximadamente dos horas.

Quienes tengan boleta de la localidad 'Shape' deben ingresar al parque por la Avenida la Esmeralda (frente a la Biblioteca Virgilio Barco). Por su parte, quienes tengan tiquete 'Castle' deben entrar por la Avenida Calle 63.

El ingreso para las personas con movilidad reducida, será por la puerta número 4, ubicada sobre la Avenida la Esmeralda (frente a la Biblioteca Virgilio Barco).



¿Dónde parquear?

Según informan los organizadores del concierto, Move Concerts, estarán habilitados los parqueaderos de la Biblioteca Virgilio Barco, del Parque Simón Bolívar, Centro de Alto Rendimiento, Museo de los Niños y Plazoleta de Artesanos.



Recomendaciones generales para el concierto de Ed Sheeran en Bogotá

Al interior del evento los asistentes podrán contar con servicio de comidas y bebidas, puntos de encuentro, hidratación, atención médica e información.

No se permitirá acampar en las zonas aledañas al lugar del evento.

El concierto es para mayores de 6 años acompañados de un adulto responsable. (Ambas personas deben tener boleta para ingreso, solo se permite el ingreso con su propia boleta). Máximo 3 menores por adulto responsable.

No se permitirá ingreso de cámaras de video o grabadoras de audio de ningún tipo, ni cámaras fotográficas profesionales (lente intercambiable), o selfie sticks. No se permite el uso de flash, tampoco el ingreso de dispositivos láser.

No se permitirá el ingreso de comidas o bebidas de ningún tipo, envases, ni objetos corto punzantes, sombrillas y/o armas. Tampoco el ingreso de personas en visible estado de embarazo, bajo influencia del alcohol u otras sustancias.

Recomendaciones para familias y menores de edad

Debido al frío, es recomendable llevar guantes, chaquetas impermeables, botas, ponchos por si llueve (sombrillas no están permitidas en el evento) y sobre todo zapatos cómodos.

El concierto es al aire libre, así que si piensa llegar temprano no olvide aplicarse bloqueador solar.

No olvide llevar documentos de identificación, le pueden ser requeridos al ingreso. Así como carné de EPS suyo y de su familia.

Asegúrese de darle información suficiente, para que, en caso de extravío, lo pueda ubicar.

Recuerde hidratarse constantemente.

Prográmese para llegar temprano: es viernes y el tráfico de la ciudad es pesado.