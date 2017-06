Ed Sheeran, Johnny Depp y otras polémicas de Glastonbury 2017

Redacción música

El pasado fin de semana se realizó en la granja Worthy, en la localidad de Glastonbury (sudoeste de Inglaterra), el festival musical que tuvo este 2017 a Katy Perry, Radiohead, Ed Sheeran y Foo Fighters entre los invitados. Aquí algunas polémicas y novedades que se presentaron este año.

El cantante Ed Sheeran fue el encargado de cerrar el domingo el Festival Glastonbury y el lunes tuvo que usar sus redes sociales para explicar que no había utilizado una 'pista de apoyo' para realzar su voz.

"Nunca pensé que tendría que explicar esto, pero todo lo que hago en mis conciertos es en directo, es una estación eléctrica de repetición, no una canción de apoyo. Por favor, búsquenlo en Google (sic)", escribió en su perfil de Twitter en respuesta a aquellos que cuestionaban los méritos de su aplaudido número musical en el escenario Pyramid, el más importante del festival.



Ed Sheeran headlines Glastonbury

Foo Fighters encabezó las actuaciones del sábado en el festival y, pese a la prohibición de utilizar expresiones inapropiadas, el cantante Dave Grohl rompió las reglas para pronunciar "fuck" más veces que la cantante Adele, quien la dijo 33 veces en la edición de 2016.



Foo Fighters at Glastonbury 2017

El actor Johnny Depp tuvo que disculparse el viernes por decir a la multitud, durante la presentación de su película de 2004 "The Libertine", que el presidente de EE.UU. Donald Trump "necesita y hay muchas maravillosas oscuridades, lugares oscuros a donde podría ir. (...) ¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente? Quiero matizar, no soy un actor. Me dedico a mentir". Los comentarios provocaron una respuesta desde la Casa Blanca y Depp dijo que no lo había dicho con mala intención.

Por su parte, Bradley Cooper se subió al escenario Pyramid para grabar una escena de su nueva película, "A star is born" (Nace una estrella), una versión del musical de Judy Garland que dirige y protagoniza. El actor de 42 años se plaró ante el público, seguido de cámaras, antes de la actuación del veterano cantautor Kris Kristofferson, a quien presentó.

Nile Rodgers celebró en Glastonbury su renacer físico y musical. Sobre el escenario, el músico estadounidense no pudo evitar rememorar la última vez que tocó en el famoso evento musical -en el verano de 2013-, y sobre todo el hecho de que en esa ocasión no se atreviera a hacer partícipes a todos los asistentes del que sin duda fue uno de los momentos más duros de su vida.

"La última vez que actuamos aquí fue hace unos cuatro años. Por aquel entonces no compartí esto con ustedes, pero dos años antes, mis médicos me habían dicho que padecía de un cáncer muy agresivo, que tenía que quedarme en casa y poner las cosas en orden", explicó Rodgers durante su concierto en la última jornada del festival.



Nile Rodgers at Glastonbury



Según el diario británico The Sun, en Glastonbury Chris Martin y Katy Perry (quien cantó el sábado) conforman la nueva pareja de moda. "Chris y Katy estaban paseando de la mano por la zona de alojamiento y parecía que estaban disfrutando mucho de la compañía del otro. Ella vestía un largo abrigo y una capucha para taparse la cara, pero se pasó todo el rato susurrándole al oído y riendo", afirmó una fuente a la publicación.



Katy Perry at Glastonbury



Tras la presentación de Katy Perry, el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, se subió a la tarima para pedir que haya "derechos humanos, paz, justicia y democracia" en todo el mundo.

"¿Saben que la política trata en realidad de la vida cotidiana?", preguntó el dirigente socialdemócrata de 68 años a la multitud, que fue recibido con aplausos y el canto "Oh Jeremy Corbyn" con la música del tema "Seven Nation Army", de The White Stripes.