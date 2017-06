Festival británico de rock Glastonbury abre sus puertas

/AFP

Radiohead será la estrella del evento, precedidos de The XX, Royal Blood y Kris Kristofferson. También estarán The National, Katy Perry, Run the Jewels y Craig David y, como broche de oro, Ed Sheeran para el cierre del domingo.

El popular festival británico de rock de Glastonbury abre sus puertas este miércoles y durante cinco días, con un cartel en el que destacan Radiohead, Ed Sheeran o Foo Fighters.

Unas 175.000 personas asistirán a este festival en las tierras de la granja Worthy, en la localidad de Glastonbury (sudoeste de Inglaterra), en medio de una ola de calor que ha traído temperaturas inusualmente superiores a los 30º, y entre fuertes medidas de seguridad por los cuatro atentados sufridos en el Reino Unido en apenas tres meses.

"¡Hurra! ¡Bienvenidos a Glastonbury!", gritó este miércoles el fundador Michael Eavis, recibiendo a los primeros espectadores cuando se abrieron las puertas del recinto. Los conciertos en los siete grandes escenarios empiezan hasta el viernes, pero muchos espectadores prefieren acudir con dos días de antelación para dar con los mejores lugares para instalar sus tiendas de campaña.

"Hubo algunos controles, pero hay tanta gente y hace tanto calor", explicó Anna Harris, una londinense de 25 años que fue de las primeras en entrar. Las entradas cuestan 238 libras (300 dólares, 270 euros) y las 135.000 se han vendido. Además, hay 40.000 espectadores con acreditaciones. "La ley británica rige, pero las normas sociales son un poco diferentes, un poco más libres. Todo el mundo viene a pasárselo en grande a su manera", asegura el festival.

Corbyn y Johnny Depp, también en cartel

Glastonbury nació en 1970, cuando unass 1.500 personas acudieron atraídas por un cartel encabezado por Marc Bolan y la promesa de toda la leche de la granja que quisieran gratis. Ahora es uno de los festivales más importantes del mundo, con decenas de escenarios repartidos por un perímetro de 13,5 kilómetros. Radiohead será la estrella de la jornada del viernes en el principal escenario, precedidos de The XX, Royal Blood y Kris Kristofferson.

El sábado, Foo Fighters son cabeza de cartel, tras los conciertos de The National, Katy Perry, Run the Jewels y Craig David. Sheeran cerrará el festival el domingo, tras los recitales de Biffy Clyro, Chic y Barry Gibb.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ofrecerá una charla y presentará al dúo de rap estadounidense Run The Jewels. Por los otros escenarios desfilarán, entre otros, Major Lazer, Alt-J, Boy Better Know, Liam Gallagher, Kaiser Chiefs, Emeli Sande, The Courteneers, Status Quo, Goldfrapp, The Pretenders, The Jacksons, Dizzee Rascal y Alison Moyet.

El actor Johnny Depp presentará su película de 2004 "The Libertine", en una nueva zona dedicada al cine. La granja Worthy tendrá 10 paneles electrónicos informativos alimentados por electricidad generada con la orina de 40 retretes, gracias a una nueva tecnología desarrollada por la Universidad West of England.

Los organizadores y la policía advirtieron a los visitantes que vengan ligeros de equipaje y que esperen controles de seguridad. "Como el resto del Reino Unido, los asistentes al festival tienen que estar alerta pero no asustados", dijo la oficial de policía Caroline Peters.

El 22 de mayo, un kamikaze se hizo estallar justo al final de un concierto de Ariana Grande en Mánchester, matando a 22 personas, la mayoría adolescentes y padres que iban a buscarlos. En 2018 no habrá festival, porque cada cinco años la granja necesita un barbecho para recuperarse.