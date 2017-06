Foo Fighters anuncia el disco "Concrete and Gold"

AFP

Foo Fighters anunció el martes un nuevo álbum y una actuación en un festival, con la promesa de ofrecer un sonido aún más pesado.

Semanas después de lanzar un sencillo, Foo Fighters dijo que su noveno álbum de estudio, "Concrete and Gold" (Cemento y oro), saldrá el 15 de septiembre.

La banda de Dave Grohl dijo que pasó seis meses trabajando en el disco junto a Greg Kurstin, el productor más conocido por haber coescrito el éxito de Adele "Hello".

Pero lejos de virar hacia el estilo de balada de Adele, el grupo calificó el nuevo trabajo como "el álbum de sonido más potente hasta ahora".

"Sin duda freirá estereos de aquí a Fukuoka. Comiencen a ahorrar su dinero para altavoces ahora. Lo sentimos", bromeó una nota manuscrita publicada en su sitio web.



Foo Fighters también anunció que encabezará el festival de rock Cal Jam 17, que tendrá lugar el 7 de octubre en San Bernardino, California. El cartel incluye también al ex Oasis Liam Gallagher, Queens of the Stone Age y Cage the Elephant.

Foo Fighters, nacidos de las cenizas de Nirvana en 1994, han insinuado y disipado con frecuencia los rumores de su retiro.

A principios de este mes la banda publicó una primera canción del álbum, "Run", una vuelta a las guitarras intensas de Nirvana, cuyo baterista era Grohl, ahora de 48 años. (Archivo Foo Fighters desmintió en este video la salida de Dave Grohl).

"Run" fue acompañado por un video dirigido por Grohl en el que los residentes de una casa de ancianos arman una ruidosa fiesta cuando llega Foo Fighters, a modo de entretenimiento nocturno.