Francia en Música: Punk y Bossanova

Redacción música

En el marco del Año Colombia-Francia 2017, la embajada de Francia en Colombia, el Instituto Francés y Cecom Música realizarán ‘Francia en Música’, del 1 al 16 de junio en Cali, Medellín, Bogotá y Pereira: una muestra fascinante y representativa de la escena sonora del país galo en varias regiones del país.



La programación reunirá a tres artistas de producciones francesas de músicas actuales, reconocidos internacionalmente, en los ámbitos del world music/reggae, el electro/house/hip hop y la canción, quienes alternarán con artistas de diversas regiones del país, alrededor de shows llenos de tonadas y sonidos que mezclarán ambas culturas.



Cali, Medellín, Bogotá y Pereira son las ciudades que recibirán a Calypso Rose, la reina indiscutible del calipso; Scratch Bandits Crew, colectivo de DJs franceses a la vanguardia del hip hop, y Nouvelle Vague, el proyecto que reinventó el concepto de las bandas de covers.



Las bandas francesas



Calypso Rose: la reina indiscutible del calipso desde hace 40 años. En 2016 volvió a la escena con su nuevo álbum Far From Home, producido por Iván Durán y Manu Chao. En tarima, la reina revitaliza el Calipso acompañada por músicos del más alto nivel, entre los que se encuentran miembros (y ex miembros) de Radio Bemba, la banda de Manu Chao.



El sencillo Calypso Queen lanzado en mayo del 2016 se posicionó rápidamente como el hit del verano europeo, y su álbum es disco de platino en Francia. Ese mismo año Calypso Rose recibió el WOMEX Artist Award artista del año, y les VICTOIRES DE LA MUSIQUE - Album de Musique du monde 2017 ( equivalente Grammy Frances)



Nouvelle Vague: Bossa Nova = Nouvelle Vague = New Wave. Esta transliteración fue el punto de partida para el proyecto de Marc Collin y Olivier Libaux quienes, apropiándose el punk y el post-punk y pasándolo a través del filtro Bossa Nova, reinventó el género de las bandas de covers, revelando nuevos y brillantes talentos de la canción en el camino: Camille, Phoebe Killdeer Nadeah, asi como Mélanie Pain, y Liset Alea, quienes estarán en Colombia.



Nouvelle Vague logró ventas de más de un millón de discos en cuatro álbumes realizados entre 2004 y 2010, y giras alrededor del mundo que incluyeron paradas en lugares como el Royal Albert Hall de Londres, el Hollywood Bowl, en Los Angeles y el Olympia, en París.



En 2016, Nouvelle Vague volvió con un nuevo álbum I Could Be Happy y un show en vivo enriquecido de los proyectos paralelos de la banda (entre otros dos álbumes en solo y un espectáculo en vivo innovador junto al mítico diseñador de moda Jean-Charles de Castelbajac)



Scratch Bandits Crew: un colectivo de DJs franceses que lleva 13 años con una propuesta hip hop vanguardista basada sobre el scratch. Hoy en día, compuesta por Supa-Jay y de Syr, la banda vuelve a sus raíces con su nuevo álbum hasta la esencia misma del sonido que los permitió estar identificados y reconocidos por los profesionales de la música y por el público como un proyecto único, tanto por su sonido como por la propuesta en tarima. Este Hip-hop mutante sabe respetar los códigos del género, y a la vez proponer un trabajo de escritura y de composición que muestra referencias y técnicas variadas, desde los beats hip hop a los bajos electro, pasando por samples de música de los setentas y arreglos propios del jazz.



La banda es muy respetada por los adeptos del género por sus performancias en vivo que van desde creaciones con luces y proyecciones de video a alta tecnicidad de los dos músicos, todo apoyado por una escenografía impactante y eficaz.

Hoy de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. concierto de Nouvelle Vague junto a Monsieur Periné (Moderno Picnic, Colegio Gimnasio Moderno) Boletería : 75.000, Atrapalo.com.co, Chevigon : CC.Unicentro, CC. Andino, CC. Bulevar Niza, CC. Avenida Chile, CC. Gran Estación.

Lunes, 12 de Junio

Concierto de Scratch Bandits Crew (Media Torta)

Gratuito



Martes, 13 de junio

Concierto de Scratch Bandits Crew (Teatro Villa Mayor)



Miércoles, 14 de Junio – 8PM

Concierto de Calypso Rose junto a Elkin Robinson en formato acústico (Teatro Gaitán)

Boletería : Taquilla del Teatro y Tuboleta



Jueves, 15 de Junio

Concierto de Scratch Bandits Crew (Teatro La Victoria)



Viernes, 16 de Junio – 10PM

Concierto de Scratch Bandits Crew (Def Jamaica – Soacha)