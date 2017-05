Hermanos de Prince heredarán fortuna del músico

AFP

Un juez de Minnesota dictaminó este viernes que los seis hermanos de Prince son los únicos herederos de su patrimonio, una decisión clave en la larga batalla por la fortuna de la leyenda del pop. (Leer Un año sin Prince: homenajes y disputas).

Kevin Eide, el juez del condado de Carver, donde Prince murió repentinamente en su casa de Paisley Park, dijo que los herederos de la estrella de "Purple Rain" son su hermana Tyka Nelson y cinco medio hermanos. (Leer también Los analgésicos encontrados en la casa de Prince estaban a nombre de un amigo).

"Los herederos de los bienes son Omarr Baker, Alfred Jackson, Sharon Nelson, Norrine Nelson, John R. Nelson y Tyka Nelson", indicó la orden.

En términos prácticos, el fallo no entregará inmediatamente la fortuna de Prince a sus hermanos. El patrimonio del músico se estima en unos 300 millones de dólares.

En su lugar, se inicia un proceso de un año en el que las personas que afirman estar relacionadas con Prince todavía pueden apelar, pero también quedar definitivamente excluidas si el juez no acepta sus casos.

La sentencia llega nueve días después de una audiencia en la que los hermanos presionaron por una resolución y después de meses de reclamos, algunos muy singulares, de personas que dicen ser descendientes de Prince. (Leer La música de Prince vuelve a la esfera digital).

Entre las demandas recibidas por el tribunal se encuentra la de una mujer que dijo haber tenido una boda secreta con Prince en Las Vegas y otra de un músico poco conocido que alegó que Prince se comprometió durante una gira a entregarle todos sus bienes.

El fallo del juez también proporcionará más claridad sobre el control de la legendaria bóveda de canciones inéditas de Prince, en vista de acuerdos para futuros lanzamientos.

La leyenda del pop murió en Paisley Park en abril del año pasado por una sobredosis accidental de fuertes analgésicos.

El músico de 57 años -en apariencia un modelo de salud que no bebía, abogaba por una dieta vegetariana y despedía a músicos que consumían drogas- no dejó testamento y no tuvo hijos reconocidos.