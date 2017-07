Homenaje a Paul Walker supera al "Gangnam Style" como video más visto de YouTube

EFE

El éxito del surcoreano Spy, todo un fenómeno en 2012, perdió el liderato ante la canción "See You Again" de Wiz Khalifa con Charlie Puth, con la que la saga "Rápido y Furioso" despidió al actor que murió en un accidente.

"Gangnam Style", el extravagante video del surcoreano Spy que se convirtió en 2012 en un fenómeno de internet, fue finalmente desbancado como el más visto en Youtube.

Después de cuatro años y medio en lo más alto, "Gangnam Style" cayó el lunes a la segunda posición remplazado por "See You Again", de Wiz Khalifa con Charlie Puth.

El video de "See You Again", canción principal de la banda sonora de "Rápidos y furiosos 7" (2015), consiguió 2.896 millones de visitas en YouTube, por delante de los 2.895 millones de veces que ha sido visto "Gangnam Style".

El videoclip mezcla escenas de la película con imágenes de Khalifa y Puth cantando. La canción rinde homenaje a Paul Walker, actor de esta saga de acción, que murió en un accidente automovilístico en 2013. (Archivo Hija de Paul Walker contesta a Porsche por culpar a su padre de su muerte).



"Gangnam Style" fue el primer video que recibió 1.000 millones de visitas en YouTube y su éxito obligó a los ingenieros del sitio a realizar cambios para que pudiera ser visto 2.100 millones de veces, considerado como el máximo umbral.

"Gangnam Style", considerada una canción satírica sobre los nuevos ricos de un barrio de Seúl con el mismo nombre, sorprendió por su ascenso mundial.



El intérprete, que no pudo explicar el éxito, cantó el tema en la sede de la ONU ante el entonces secretario general de la organización, Ban Ki-moon, que también es surcoreano.

Un total de 68 videos han recibido más de 1.000 millones de visitas en YouTube, de los cualos solo tres no son musicales.