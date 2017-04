Juanes lanza su primera canción en inglés: "Goodbye for now"

En marzo pasado Juanes anunció en una entrevista con la revista Billboard que este año lanzaría su primera canción en inglés, algo sorprendente si se tiene en cuenta que durante años lideró la campaña "Se habla español". Pero como todo el mundo tiene derecho a seguir nuevos caminos, 30 años después de haber llegado a Los Ángeles, el paisa decidió renovar su música y lanzar su primera canción cantada en inglés: "Goodbye for now".

"Tras varios años viviendo en este país (Estados Unidos) y mejorando mi dominio de la lengua, me siento mucho más cómodo con ello", dijo Juanes a Billboard, publicación en la que también comentó que su interés por cantar en ese idioma comenzó hace cuatro o cinco años, pero que le resultaba "complicado", por lo que "los primeros experimentos que hice no me salieron demasiado bien".

Por eso decidió buscar la ayuda del compositor y productor PooBear.



"Nos sentábamos juntos y charlábamos durante horas sobre sentimientos y otros muchos temas. Era él quien sabía perfectamente cuáles eran las palabras adecuadas para poder expresar esas ideas. A mí todavía me resulta muy difícil hacer eso en inglés, pero tenía muchas ganas de intentarlo", dijo el músico en la revista estadounidense.

Aunque "Goodbye for now" es la primera canción escrita y cantada en inglés por Juanes, no es el primer acercamiento con el idioma, pues En 2013 en la gala de los Grammy interpretó una versión de "Your Song", de Elton John, en la que incluyó algunas frases en español, algo que había probado con el tema "Hungry Heart" durante el homenaje de la Academia de la Grabación a Bruce Springsteen.

"Goodbye for now" hace parte de "Mis planes son amarte", álbum visual que sale al mercado el próximo 12 de mayo. Días más tarde, el 19 el canal estadounidense HBO Latino emitirá el documental "The Juanes effect: de canciones y transformaciones" en el que Juanes habla sobre su nuevo disco y su vida familiar.



"Salgo del estudio, les doy un abrazo y un beso a mis hijos y les digo: 'Los quiero, chicos', y después regreso y sigo trabajando. Para mí eso es lo mejor. Eso es lo que me aporta Miami: tranquilidad y la capacidad de concentrarme en mi trabajo y en mi familia. Amo a mis hijos y me encanta verles felices mientras conocen a niños de todas las culturas y países", explicaba hace unos años a la revista Ocean Drive sobre su decisión de convertir Miami en su centro de operaciones.

De "Mis planes son amarte" ya se conocen los sencillos "Fuego", "Hermosa ingrata", "Ángel" y "El ratico".

El útlimo disco de estudio estrenado por Juanes en 2014 y se llamó "Loco de Amor", de ahí se conocieron canciones como "La luz" y "Mil pedazos".

Sin embargo, en estos años no se ha quedado quieto, pues lanzó "Este amor", canción con Cedric Gervais; participó en "La Patria Madrina" de Lila Downs; y compuso "Juntos (Together)", banda sonora de la película "McFarland, USA" de Disney y protagonizada por Kevin Costner.

Fue uno de los artistas del tributo que se rindió en Estados Unidos a Frank Sinatra y John Lennon.

En marzo de 2016 tuvo la oportunidad de compartir tarima con los Rolling Stones en el concierto que ofrecieron en Colombia y en julio pasado hizo parte del proyecto "Hands", un homenaje a los fallecidos en el club gay Pulse de Orlando, Estados Unidos.