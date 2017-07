"Live Aid", el concierto que originó el Día Mundial del Rock

Redacción música

El 13 de julio se celebra el Día Internacional del Rock N’ Roll en memoria al concierto "Live Aid" que se realizó en 1985. Fue un espectáculo impresionante, pues el cantante y activista político Bob Geldof organizó dos conciertos en simultáneos: uno en el Estadio Wembley de Londres (Inglaterra) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos).

El objetivo era, por medio de la música, crear conciencia sobre la pobreza de Etiopía y Somalia.

Para que la gente se uniera a la iniciativa y poder recaudar fondos, Geldof convocó a grandes representantes del rock para que participaran en el "Live Aid" que recaudó más de 250 millones de dólares.



The Who, Status Quo, Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna, Queen, Joan Baez, David Bowie, BB King, Mick Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton y Black Sabbath fueron las agrupaciones que escucharon el llamado.

Bob Geldof es un músico que desde hace 33 años también hace activismo político por medio de la campaña Band Air, con la que lanzó en 1984 el sencillo "Do They Know It's Christmas?", el cual tuvo otra versión en 1989 y otra más en 2014, en la que participaron los artistas Bono, Chris Martin, One Direction, Ed Sheeran, Emeli Sandé, entre otros, y que sirvió para recaudar dinero para ayudar contra la lucha contra el ébola. (Recordar Canción de Bob Geldof contra el ébola, número uno en ventas).

En el concierto de Londres participaron: Adam Ant, Band Aid, Bryan Ferry, Coldstream Guards, David Bowie, Dire Straits, Elton John, Elvis Costello, Howard Jones, Nik Kershaw, Paul McCartney, Paul Young, Queen, Sade, Spandau Ballet, Status Quo, Sting & Phil Collins, The Bands of The Life Guards and The Coldstream Guards, The Boomtown Rats, The Style Council, The Who, U2 y Ultravox.

En Filadelfia cantaron: Ashford & Simpson, Billy Ocean, Black Sabbath, Bob Dylan, Bryan Adams, Crosby, Stills & Nash, Crosby, Stills, Nash & Young, Duran Duran, Eric Clapton, Four Tops, George Thorogood & the Destroyers, Hall & Oates, Joan, Baez, Judas Priest, Kenny Loggins, Led Zeppelin, Madonna, Mick Jagger, Neil Young & The International Harvesters, Patti LaBelle, Phil Collins, REO Speedwagon, Rick Springfield, Run‐D.M.C.

De Live Aid a Live 8



En 2005 Bob Geldof realizó otro concierto solidario, pero esta vez con el nombre Live 8, pues pretendía hacer crear conciencia al mundo y a los líderes de los países pertenecientes al G8) sobre el tema de la pobreza.

Live 8 también se realizó con conciertos realizados en todo el mundo en julio de 2005 en ciudades de África, Europa, América y Asia. Los escenarios fueron el Hyde Park de Londres, el Mary Fitzgerald Square de Newtown, Johannesburgo; Makuhari Messe de Tokio, la Plaza Roja de Moscú, el Palacio de Versalles de París, el Museo de Arte de Filadelfia y Murrayfield de Edimburgo, entre otros.

Paul McCartney, The Who, Elton John, Madonna, R.E.M., U2, Coldplay, Robbie Williams, Bon Jovi, Stevie Wonder, Dave Matthews, Jay-Z, Brian Wilson, Crosby Stills and Nash, Duran Duran, Tim McGraw y Annie Lennox son algunos de los artistas que participaron en la cita a la que también acudieron todos los integrantes de Pink Floyd luego de estar más de dos décadas separados.