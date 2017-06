Un disco de agradecimiento

Lorelei Tarón: “Dios nos regala talentos y es nuestro deber usarlos”

MARÍA ALEJANDRA MORENO TINJACÁ

La esposa de Radamel Falcao presentó “No me rendiré”, su primer trabajo musical en el que cuenta historias que han marcado sus vidas y cómo hoy, después de momentos de dificultad, están disfrutando de las promesas de Dios.

Lorelei Tarón durante el lanzamiento de su disco "No me rendiré". Cortesía Revista Vea

“La primera vez que lanzas un disco es intimidante. Pero este es un sueño hecho realidad”. Con estas palabras, la cantante argentina, Lorelei Tarón, presentó su álbum “No me rendiré”. El escenario fue el teatro Julio Mario Santo Domingo, donde familiares y amigos se reunieron para disfrutar de un concierto lleno de magia y muchas emociones. Mientras se esperaba la salida de la artista, el futbolista Radamel Falcao y sus dos hijas aparecieron en el auditorio para acompañar a Lorelei en esta nueva aventura.

Con una sonrisa amplia y un brillo radiante en sus ojos, la artista se adueñó del escenario y mientras el saxofón, el bajo y la batería hacían su trabajo, ella interpretó “Tú me haces bien”. Una canción que habla de las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida y todos los regalos que le ha dado. Esta producción es el resultado de esos regalos y la oportunidad de “conocer a alguien que comparte mis ideales y me da confianza para cantar”. Hace referencia a Alex Campos, cantante y compositor de música cristiana quien, desde hace cuatro años, la ha acompañado en este camino.

Este sueño se dio después de un partido de eliminatoria contra Paraguay. “Estaba hablando con Falcao de la posibilidad de hacer el disco de Lore y ahí decidimos realizarlo”, señala Alex Campos. Así, empezaron los viajes para escribir las canciones, buscar melodías y pasar a grabaciones. La producción se demoró un poco, porque Lorelei quedó en embarazo de su hija Dominique y decidió dedicarle su tiempo. “Ser mamá es uno de los regalos más bonitos que Dios le da a una mujer. Cuando Dominique fue creciendo otro de mis sueños fue que me viera cantar”.

Al retomar el trabajo del disco, Lorelei empezó a plasmar su experiencia como mamá y ahí nació “Dueña de mi corazón”, una declaración de amor hacia sus hijas. “Fue conocer una faceta especial de Lore. Una mujer sencilla y tierna”, dice, Alex Campos. En sus letras, también se refleja el amor por su esposo. Muestra de ello es “Princesa enamorada”, que habla del día en que vio por primera vez a Radamel, cuando se le fueron todas las palabras y recordando a ese primo que hacía las veces de mensajero.

“Cuando vi a Lorelei estaba cantando en la iglesia y le dije a mi primo, esa rubia está linda”, recuerda Falcao con una sonrisa. Desde ese día, el futbolista del Mónaco se ha dedicado a acompañarla a realizar sus sueños. “Él ha sido un gran apoyo. Antes de salir al escenario me dijo amor tranquila, hemos esperado tanto este día, disfrútalo”, señala Lorelei Tarón mientras consiente su barriga. En camino viene su tercera hija y como ella dice “Fal sigue siendo el rey”.

El camino ha sido de altos y bajos. Esa es la vida. Pero en enero del 2014 sintieron que no iba a salir el sol. Ese día, Lorelei estaba en el estudio con Alex Campos y sacaron un espacio para ver el partido entre el Mónaco y el Chasselay. Unos minutos antes de apagar la tele y seguir trabajando “Falca se lesionó. No podía seguir grabando y fue difícil porque tuve que viajar enseguida. Lloré todo el avión”, recuerda la artista con lágrimas en sus ojos.

Las semanas siguientes fueron de angustia para todos. Falcao sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado de su pierna izquierda que lo dejó fuera del Mundial de Brasil 2014. En su cuenta de Facebook escribió "Mi tristeza es enorme, mi corazón está destrozado, pero cuento con una esperanza del tamaño de un grano de mostaza a la cual me aferro ". Esas palabras fueron el motor para que Lorelei y Alex Campos le dieran vida al álbum “No me rendiré”.

En ese momento, ellos declararon que no se iban a rendir. Que se aferraban a Dios y pasara lo que pasara enfrentarían juntos la tormenta. “Hemos visto la fidelidad de Dios. Y esta canción es algo que la mayoría de las personas viven. Es una lucha diaria y se basa en no rendirse”, afirma Lorelei Tarón. Estos últimos años han sido de aprendizajes y de mucha paciencia, pero hoy mientras canta y eleva su mirada al cielo sabe que en cada detalle esta ese Dios invisible, que, aunque no se puede ver siempre está ahí.

Después de tres años de lucha “vemos la restauración de Dios. Sus promesas cumplidas y esto es algo que quiero animar a todos para que creamos en las promesas que dios nos da. Hoy vemos el trato de Dios y cómo nos ha pulido”, destaca Radamel Falcao. A su voz se une su esposa, una mujer emprendedora que tiene un objetivo claro con esta producción: “quiero animarlos para que no se rindan. Que perseveren por los sueños que tienen en su corazón y que se esfuercen para lograr todo lo que emprendan. Así como mi canción dice no me rendiré ustedes también tienen que luchar para alcanzar sus sueños”, puntualiza Lorelei Tarón mientras despide a los espectadores y los invita a adquirir su disco que se compone de 12 temas en donde la música andina y el pop se encuentran. El disco fue producido por Su Presencia Producciones.